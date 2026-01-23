Phường Đông Hưng Thuận ra mắt trang Zalo cộng đồng, tăng tốc chuyển đổi số ở cơ sở 23/01/2026 16:01

Ngày 23-1, Đảng ủy - UBND phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM tổ chức ra mắt trang Zalo cộng đồng chính thống (Official Account).

Lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Đông Hưng Thuận làm nghi thức ra ra mắt trang Zalo phường Đông Hưng Thuận.

Đây là kênh thông tin chính thống trên không gian mạng của phường, phục vụ việc cung cấp kịp thời chủ trương, chính sách và thông tin điều hành đến người dân.

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, cho biết đây không chỉ là kênh thông tin một chiều mà còn là cầu nối tiếp nhận ý kiến, góp phần tăng cường gắn kết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Zalo Phường Đông Hưng Thuận TP.HCM (Official Account).

Trong tiến trình xây dựng chính quyền số, công dân số, bà Thanh cho biết chương trình là bước đi thiết thực từ cơ sở. Thời gian tới, phường sẽ tăng cường đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, bí thư chi bộ khu phố và lực lượng cơ sở, bảo đảm hệ thống vận hành hiệu quả.

Ông Vũ Phương Tài, Bí thư Chi bộ khu phố 60, việc vận hành kênh thông tin chính thống có ý nghĩa thiết thực trong thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở. Trang Zalo Official Account giúp chính quyền truyền tải kịp thời, chính xác thông tin đến người dân, góp phần hạn chế tin giả, tin sai lệch trên không gian mạng.

Ông Vũ Phương Tài, Bí thư Chi bộ khu phố 60. Ảnh: TM

Tại chương trình, ban tổ chức cũng đã trao tặng 84 máy tính bảng cho 84 chi bộ khu phố trên địa bàn phường.

Ông Thái Tân Lộc, Bí thư Chi bộ khu phố 14 cho biết, việc được trang bị máy tính bảng có ý nghĩa thiết thực đối với công tác lãnh đạo, điều hành tại khu dân cư. Theo ông Lộc, máy tính bảng giúp cán bộ khu phố thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin trên không gian số, kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các chỉ đạo, điều hành của địa phương để triển khai và định hướng tuyên truyền tại khu dân cư.

Không còn tình trạng vừa chạy, vừa xếp hàng Năm 2025 vẫn có thể là giai đoạn vừa làm vừa sắp xếp, nhưng bước sang năm 2026 thì không còn tình trạng ‘vừa chạy vừa xếp hàng’. Khi đó, mọi việc phải ngay hàng, thẳng lối, được vận hành chuyên nghiệp, bài bản hơn để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận

Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận Trần Thị Huyền Thanh cho biết, việc trao tặng máy tính bảng cho 84 bí thư chi bộ khu phố thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị phường trong việc cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số, đặc biệt là xây dựng chính quyền số gắn với người dân ở từng khu dân cư.

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM trao tặng 84 máy tính bảng cho 84 chi bộ khu phố trên địa bàn phường. Ảnh: TRẦN MINH

“Thông qua việc trang bị phương tiện làm việc, các đồng chí bí thư chi bộ khu phố có điều kiện tiếp cận thông tin nhanh hơn, chính xác hơn, kịp thời tiếp nhận các chỉ đạo của cấp trên để triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa bàn dân cư” - bà Thanh nhấn mạnh.

Không chỉ phục vụ công tác điều hành từ trên xuống, theo bà Thanh, chuyển đổi số còn tạo điều kiện hình thành kênh thông tin hai chiều, giúp chính quyền nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của người dân thông qua đội ngũ bí thư chi bộ khu phố.