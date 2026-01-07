TAND Khu vực 4 - TP.HCM là điểm sáng trong công tác chuyển đổi số 07/01/2026 20:13

(PLO)- TAND Khu vực 4 - TP.HCM là điểm sáng trong chuyển đổi số khi đẩy mạnh số hóa hồ sơ, ứng dụng phần mềm quản lý án và khai thác hiệu quả Trợ lý ảo, hướng tới xây dựng mô hình Tòa án số hiện đại.

Ngày 7-1, TAND Khu vực 4 - TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2026.



TAND Khu vực 4 được thành lập trên cơ sở sáp nhập TAND quận Tân Bình và TAND quận 10 từ ngày 1-7-2025.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác năm 2026 của TAND Khu vực 4 - TP.HCM. Ảnh: PHÚC QUANG

Năm 2025, TAND Khu vực 4 đã thụ lý 6.053 vụ việc, phải giải quyết 5.838 vụ và đã giải quyết được 5.138 vụ, đạt tỷ lệ 88,01%. So với năm 2024, số vụ thụ lý tăng 1.057 vụ, số án giải quyết tăng 870 vụ.

Chất lượng xét xử tiếp tục được nâng cao. Tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chỉ 0,23%, thấp hơn so với mức quy định là 1,5%.

Điểm mạnh trong công tác giải quyết án dân sự là tỷ lệ hòa giải thành. Trong năm, tòa đã hòa giải, đối thoại thành công 3.187 vụ việc, đạt tỷ lệ 79%; không có quyết định công nhận thỏa thuận nào bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Lễ ký kết quy chế phối hợp với các ban ngành. Ảnh: PHÚC QUANG

Số vụ án hành chính tòa đã giải quyết là 6 vụ, đạt tỷ lệ 100%; không có vụ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan...

Tòa cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xét xử, tổ chức 19 phiên tòa hình sự trực tuyến, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí tố tụng và nâng cao hiệu quả giải quyết án.

Đáng chú ý, 100% thẩm phán, thư ký của đơn vị thường xuyên sử dụng và tương tác với phần mềm Trợ lý ảo. Trong năm, hệ thống ghi nhận hơn 9.500 lượt tương tác, trong đó có hàng nghìn lượt tra cứu, hỏi đáp và đóng góp tình huống pháp lý, hỗ trợ thiết thực cho công tác chuyên môn.

Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án và khen thưởng năm 2025 cho cán bộ. Ảnh: PHÚC QUANG

TAND Khu vực 4 xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; đã xây dựng và triển khai kế hoạch số hóa hồ sơ phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PHÚC QUANG

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hiếu Thuận, Phó Chánh án TAND Khu vực 4 - TP.HCM, cho biết năm 2026 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đẩy mạnh đổi mới toàn diện hoạt động của ngành Tòa án.

Theo đó, TAND Khu vực 4 sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, ban lãnh đạo; xây dựng Đảng gắn với xây dựng Tòa án trong sạch, vững mạnh, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Hiếu Thuận, Phó Chánh án TAND Khu vực 4 - TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ

Hoạt động xét xử trong năm 2026 được xác định không chỉ nhằm giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm mà còn phải góp phần thúc đẩy và kiến tạo phát triển, tạo môi trường pháp lý minh bạch, công bằng, ổn định cho người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Văn Hải, Phó Chánh án TAND TP.HCM, đánh giá cao kết quả hoạt động của TAND Khu vực 4 trong năm 2025, năm đầu vận hành mô hình tòa án khu vực sau sáp nhập, đơn vị đã thụ lý hơn 6.000 vụ việc, tỷ lệ giải quyết chung trên 88%.

Ông Hải đánh giá TAND Khu vực 4 là điểm sáng trong chuyển đổi số khi đẩy mạnh số hóa hồ sơ, ứng dụng phần mềm quản lý án và khai thác hiệu quả Trợ lý ảo, hướng tới xây dựng mô hình Tòa án số hiện đại.

Ông Phùng Văn Hải, Phó Chánh án TAND TP.HCM. Ảnh: PHÚC QUANG

Bước sang năm 2026, Phó Chánh án TAND TP.HCM đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ thẩm phán vững chuyên môn, trong sáng về đạo đức và tăng cường phối hợp liên ngành nhằm bảo đảm công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Ông Cao Thanh Hùng, Chánh án TAND Khu vực 4 - TP.HCM. Ảnh: PHÚC QUANG

"TAND Khu vực 4 nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, cụ thể hóa thành chương trình hành động và kế hoạch công tác năm 2026.

Trọng tâm là xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ thẩm phán, thư ký có bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp trong sáng; nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết dứt điểm án tồn đọng, nhất là án tạm đình chỉ; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, tăng cường phối hợp liên ngành, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội” - ông Cao Thanh Hùng, Chánh án TAND Khu vực 4 - TP.HCM nói.