TAND Khu vực 3 - TP.HCM quyết tâm nâng cao chất lượng giải quyết án 29/12/2025 14:30

(PLO)- TAND Khu vực 3 - TP.HCM xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm việc giải quyết các vụ án đúng pháp luật, hạn chế tối đa sai sót...

Ngày 29-12, TAND Khu vực 3 - TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2026.

Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW, TAND Khu vực 3 - TP.HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất các TAND Quận 5, Quận 6, Quận 11 thuộc TAND TP.HCM.

Sau khi được thành lập, TAND Khu vực 3 - TP.HCM tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được kế thừa từ các đơn vị được hợp nhất và thực hiện thêm các nhiệm vụ mới được giao theo quy định.

Trong năm công tác 2025 (từ ngày 01-10-2024 đến ngày 30-9-2025), TAND Khu vực 3 - TP.HCM đã thụ lý 6.506 vụ việc, trong đó gồm 664 vụ việc tồn từ năm trước và 5.526 vụ việc thụ lý mới, tăng 1.134 vụ việc so với kỳ trước. Đơn vị đã giải quyết 5.483 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,57%.

Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2026. Ảnh: HX



Đối với các vụ án hình sự, đã giải quyết 593 vụ với 1.066 bị cáo, đạt tỷ lệ 99,33%.



Đối với các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, đã giải quyết 4.305 vụ việc, đạt 85,99%.

Công tác thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính đạt 100%; giải quyết thủ tục phá sản doanh nghiệp đạt 100%.

Công tác xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án đạt 100%; thi hành án dân sự đạt 100%; công tác khiếu nại, tố cáo đạt 100%.

Trong năm, đơn vị đã tổ chức 111 phiên tòa rút kinh nghiệm, 625 phiên tòa trực tuyến. Về việc sử dụng phần mềm Trợ lý ảo, tổng cộng có 20.256 lượt sử dụng, tương tác, trong đó: 13.912 lượt tra cứu, 4.461 lượt hỏi đáp, 6.342 lượt đặt câu hỏi tình huống pháp lý, câu hỏi và câu trả lời.

Năm 2026, đơn vị xác định tiếp tục triển khai các giải pháp mang tính đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, đồng thời khắc phục triệt để tình trạng để án quá thời hạn do nguyên nhân chủ quan.

TAND Khu vực 3 - TP.HCM cam kết tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức, quán triệt phương châm “vì dân, vì công lý”; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ngày càng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Chánh án TAND TP.HCM, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà TAND Khu vực 3 đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu đơn vị thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế, tồn tại trong năm 2025 để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Chánh án TAND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: THẢO HIỀN.

Bà Dung yêu cầu TAND Khu vực 3 - TP.HCM cần đổi mới tư duy, phát huy sức mạnh tập thể sau sáp nhập; xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng cá nhân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công vụ; nâng cao chất lượng xét xử và hiệu quả giải quyết công việc. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Phó Chánh án TAND TP.HCM cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm, công cụ hỗ trợ trong hoạt động chuyên môn; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Chánh án TAND TP.HCM trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án cho các cá nhân. Ảnh: HX

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm. Ảnh: HX