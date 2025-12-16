Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng ghi nhận những nỗ lực của Tòa Phúc thẩm tại TP.HCM 16/12/2025 19:23

(PLO)- Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp vào kết quả chung của toàn ngành.

Ngày 16-12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2026. Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng dự và chỉ đạo hội nghị.

Nỗ lực kéo giảm tỉ lệ án bị huỷ

Theo báo cáo, trong năm 2025, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã thụ lý 4.711 vụ án phúc thẩm các loại, tăng 273 vụ so với năm 2024, đã giải quyết 4.433 vụ, đạt tỷ lệ 94,12%, tỷ lệ giải quyết chung tăng 8,03% so với năm 2024. Tỷ lệ án hủy của đơn vị giảm từ 1,66% năm 2024 xuống còn 0,81% năm 2025.

Trong năm, đơn vị đã tổ chức được 62 phiên tòa rút kinh nghiệm, 447 phiên tòa trực tuyến, công khai được 3.484 bản án, quyết định các loại, thực hiện 4.553 lượt trao đổi nhiệm vụ và 12.466 lượt tương tác trên phần mềm trợ lý ảo.

Tập thể Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM nhận cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Đối với án hành chính, án dân sự, được giải quyết trong thời hạn tố tụng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, đặc biệt là các vụ án hành chính có tính chất phức tạp.

Về phát triển án lệ, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xem xét đề xuất 3 bản án, quyết định là nguồn phát triển án lệ.

Tính đến ngày 30-6-2025, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tiếp nhận và xử lý 11.670 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Từ ngày 1-7, khi tổ chức Toà án theo mô hình mới, đơn vị đã chủ động sắp xếp, phân loại và hoàn tất công tác chuyển 3.588 trường hợp bao gồm đơn, hồ sơ xét xử giám đốc thẩm còn lại đến TAND Tối cao và các TAND tỉnh, thành phố phía Nam để giải quyết theo thẩm quyền.

Công tác chuyển đổi số được ứng dụng và nhân rộng, năm 2025 tổ chức được 447 phiên tòa trực tuyến, công bố được 3.484 bản án quyết định các loại, thực hiện 12.466 lượt tương tác trên phần mềm trợ lý ảo. Làm sạch dữ liệu hôn nhân theo kế hoạch 90 ngày đêm của TAND tối cao. Công tác số hóa hồ sơ từ 1975 đến nay đang thực hiện theo tiến độ, tiến tới xây dựng Tòa án điện tử.

Dịp này, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM nhận được cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Cần đổi mới về tư duy, quản lý và giải quyết án trong mô hình mới

Phát biểu tại hội nghị, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sự quyết tâm của tập thể Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM, đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra và góp phần vào kết quả chung của toàn ngành.

Theo Chánh án Tối cao, năm 2025 đánh dấu sự thay đổi căn bản về tổ chức bộ máy tư pháp, chuyển từ mô hình tòa án 4 cấp sang 3 cấp. Theo đó, TAND Cấp cao chính thức chấm dứt hoạt động, thay thế bằng Tòa phúc thẩm TAND Tối cao.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những kết quả mà Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đạt được trong năm 2025. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Việc thay đổi này phần nào tác động đến tư tưởng, tâm lý của đội ngũ thẩm phán, thư ký và người lao động. Dù vậy, kết quả công tác năm 2025 vẫn rất đáng ghi nhận. Tỉ lệ giải quyết án đạt trên 94% (cao hơn năm 2024), án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan được kéo giảm xuống khoảng 0,8% so với năm trước.

"Trong điều kiện áp lực công việc lớn, sự thay đổi về mô hình tổ chức, kết quả này thể hiện sự đoàn kết và nỗ lực vượt bậc"- Chánh án TAND Tối cao nói.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị tập thể lãnh đạo Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM trong năm 2026 phải đổi mới nhận thức và tư duy quản lý phù hợp với mô hình mới, cơ chế quản lý điều hành không thể rập khuôn theo mô hình cũ. Đặc biệt, công tác giải quyết án tồn đọng được đặt lên hàng đầu.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình với mục tiêu tăng trưởng cao, hệ thống Tòa án cũng phải chuyển mình. Dù không còn là TAND Cấp cao, Tòa Phúc thẩm vẫn là bộ phận cấu thành quan trọng của TAND Tối cao, góp phần kiến tạo và phát triển, đảm bảo công lý.

Lãnh đạo TAND Tối cao cũng lưu ý cấp ủy cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu phải gương mẫu trong cả công tác chuyên môn lẫn lối sống sinh hoạt để tạo niềm tin cho đội ngũ kế cận.

Chánh án Tối cao yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng nội dung các bản án, phấn đấu xây dựng thành những bản án mẫu để thư ký và học viên tòa án tham khảo, học tập. Bên cạnh đó, công tác tổng kết thực tiễn và rút kinh nghiệm cần được đẩy mạnh.

"Số lượng phiên toà tổ chức rút kinh nghiệm cần tăng lên. Về phát triển án lệ, tôi cũng đề nghị tăng số lượng đề xuất bản án tốt để phát triển thành án lệ, đồng thời gắn việc này với chế độ khen thưởng kịp thời cho Thẩm phán đã giải quyết các vụ án đề xuất thành án lệ"- Chánh án Tối cao chỉ đạo.