Hoãn phiên tòa vụ chủ tiệm vàng Đức Long vận chuyển trái phép hàng triệu USD sang biên giới 06/01/2026 17:13

(PLO)- HĐXX quyết định hoãn phiên xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép hàng ngàn tỉ đồng qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.

Ngày 6-1, TAND TP.HCM đã hoãn phiên xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép hàng ngàn tỉ đồng qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.



Lí do hoãn là để VKS điều chỉnh lại một số nội dung trong cáo trạng về số tiền thu lợi bất chính của một số bị cáo.

Bị cáo Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương, Okoye Christinan Ikechukwy (quốc tịch Nigeria) bị đưa ra xét xử về tội rửa tiền.

Các bị cáo, gồm: Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long), Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu, Dương Hoàng Hiền, Nguyễn Nghe, Châu Tuấn Anh, Trần Hoàng Oanh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Kim Trang, Lê Văn Hòa, Trần Huy Thông, Nguyễn Văn Tâm bị đưa ra xét xử về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Đối với hai đối tượng Mai Trà My (chị gái của Mai Vũ Minh) và Eneh Davidson Caleb hiện đang bỏ trốn. CQĐT đã ban hành lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Các bị cáo trong vụ rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Giả mạo mail của doanh nghiệp để chiếm đoạt tiền

Theo cáo trạng, các bị cáo trong vụ án đã vận chuyển trót lọt hàng triệu USD trái phép sang biên giới.

Các bị cáo sẽ xâm nhập mail của doanh nghiệp, giả mạo địa chỉ mail đối tác (chỉ khác một ký tự) để yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán hợp đồng; thành lập công ty ma tại Việt Nam, mở tài khoản để nhận tiền. Khi tiền vào tài khoản, các bị cáo sẽ đổi sang tiền Việt Nam, câu kết với các đối tượng ở Campuchia để chuyển tiền trái phép xuyên biên giới.

Cụ thể, cuối năm 2023, Mai Trà My (có chồng là người Nigeria) yêu cầu Mai Vũ Minh thành lập các công ty tại Việt Nam và mở tài khoản ngân hàng ngoại tệ (USD) và tài khoản Việt Nam đồng (VND).

Từ tháng 10-2023 đến tháng 4-2024, Minh đã sử dụng 3/9 công ty ma để nhận tiền từ các doanh nghiệp nước ngoài và rút 789.057 USD rồi bán được tổng cộng 19 tỉ đồng. Sau đó, Minh chuyển đến nhiều tài khoản do My chỉ đạo, hưởng lợi số tiền 383 triệu đồng.

Minh còn chuyển tiền Campuchia cho My thông qua cơ sở Yến Sào Kingfood cũng bằng cách nhận 10 tỉ đồng do My chuyển về sau đó rút tiền mặt và đưa cho Dương Đại Nghĩa chuyển tiền qua Campuchia cho My.

Mở công ty vận chuyển tiền trái phép

Bị cáo Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Do từng bị xử phạt tiền 1 tỉ đồng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Đại Đại giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân (sống chung như vợ chồng với Đại) liên hệ với Duyên (chủ tiệm vàng 60) tại Campuchia để thực hiện vận chuyển tiền trái phép.

Thông qua đối tượng tên Duyên, Ngân sẽ nhận thông tin khách có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia.

Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM để giao nhận tiền, thuê Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột của Ngân) và Lê Văn Hòa giao nhận tiền và ghi chép sổ sách.

Từ 1-12-2023 đến 5-4-2024, Ngân đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên số tiền 10,7 triệu USD, 2.048 tỉ đồng; nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia cho Duyên số tiền 8,1 triệu USD, 35,4 tỉ đồng.

Từ tháng 8-2023 đến tháng 11-2023, Ngân có ghi sổ nhưng đã vứt bỏ, ước lượng trong thời gian này số tiền Ngân hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng.

Tổng số tiền Ngân được hưởng lợi hơn 1,2 tỉ đồng. Hai bị cáo Đại và Ngân còn nhận khách riêng và thông qua Duyên để chuyển 150.000 USD cho khách ở Trung Quốc và chuyển 51.000 USD cho khách tại Campuchia.