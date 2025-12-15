Vợ 'hờ' của chủ tiệm vàng Đức Long điều hành đường dây vận chuyển hàng ngàn tỉ đồng trái phép 15/12/2025 11:07

(PLO)- Đại không trực tiếp đứng ra kinh doanh tiệm vàng và thu đổi ngoại tệ trái phép mà giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân (sống chung như vợ chồng với Đại) thực hiện...

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 19 bị can trong vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép hàng ngàn tỉ đồng qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.

Trong đó, bị can Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long) cùng bị can Nguyễn Thị Kim Ngân bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Giao vợ "hờ" điều hành hoạt động đường dây

Theo cáo trạng, Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Năm 2022, Đại từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) xử phạt tiền 1 tỉ đồng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Do vừa bị xét xử, Đại không trực tiếp đứng ra kinh doanh tiệm vàng và thu đổi ngoại tệ trái phép mà giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân (sống chung như vợ chồng với Đại) liên hệ với Duyên (chủ tiệm vàng 60) tại Campuchia.

Thời điểm cơ quan công an kiểm tra tiệm vàng Đức Long. Ảnh: CA

Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM để giao nhận tiền, thuê Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột của Ngân) và Lê Văn Hòa giao nhận tiền và ghi chép sổ sách.

Khoảng 9 giờ mỗi ngày, Duyên nhắn tin lên nhóm Telegram số điện thoại và số tiền cần giao cho khách tại Việt Nam. Ngân, Trang và Hòa viết vào sổ ghi chép để theo dõi và giao tiền cho khách. Khi giao tiền, Hòa và Trang yêu cầu khách ký nhận vào vị trí số điện thoại và số tiền của khách trong sổ.

Khi có khách hàng gửi tiền sang Campuchia, Duyên gửi địa chỉ cho khách đến gặp Ngân. Khi khách đến giao tiền, Hòa sẽ kiểm đếm tiền và Ngân sẽ nhắn tin lên nhóm với nội dung đã nhận tiền để thông báo cho Duyên biết.

Trong ngày, nếu có khách hàng nhận USD tại Việt Nam thì Duyên sẽ nhắn tin số điện thoại và số tiền USD khách nhận để nhóm Ngân giao cho khách tại Việt Nam. Nếu thiếu USD hoặc Việt Nam đồng giao cho khách, Ngân tự cân đối tiền USD và Việt Nam đồng để giao.

Các bị can: Nhân, Thủy, Đại, Ngân, Nghĩa và Hiếu (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo sổ sách mà Ngân ghi chép từ 1-12-2023 đến 5-4-2024, Ngân đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên số tiền 10,7 triệu USD, 2.048 tỉ đồng; nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia cho Duyên số tiền 8,1 triệu USD, 35,4 tỉ đồng.

Từ tháng 8-2023 đến tháng 11-2023, Ngân có ghi sổ nhưng đã vứt bỏ, ước lượng trong thời gian này số tiền Ngân hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng.

Tổng cộng từ tháng 8-2023 đến ngày 5-4-2024, tổng số tiền Ngân được hưởng lợi hơn 1,2 tỉ đồng.

Đại và Ngân còn nhận khách riêng và thông qua Duyên để chuyển 150.000 USD cho khách ở Trung Quốc và chuyển 51.000 USD cho khách tại Campuchia.

Chủ cửa hàng yến sào vận chuyển trái phép 304 tỉ đồng và 4,8 triệu USD

Cũng theo cáo trạng, Phạm Văn Nhân làm nghề mua bán yến sào qua lại giữa Việt Nam và Campuchia. Nhận thấy nhiều người có nhu cầu vận chuyển tiền qua lại giữa hai nước, từ năm 2016, Nhân bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Thủy thuê nhà làm địa điểm vận chuyển tiền trái phép.

Cơ sở 1 tại Việt Nam, cơ sở còn lại tại Campuchia. Nhân và Thúy điều hành hoạt động chung và thuê Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu, Dương Hoàng Hiền, Nguyễn Nghe, Châu Tuấn Anh, Trần Hoàng Oanh.

Khi khách hàng có nhu cầu chuyển tiền qua Campuchia sẽ được nhân viên hướng gặp Nghĩa. Sau khi kiểm đếm tiền, Nghĩa yêu cầu khách hàng cung cấp số điện thoại người nhận tại Campuchia.

Nghĩa hoặc Nhân sẽ gọi điện để xác nhận với các nhân viên tại Campuchia để thông báo cho người nhận tiền đến văn phòng nhận tiền. Phí chuyển tiền được các nhân viên tại Việt Nam trừ trực tiếp vào tiền do khách gửi.

Số lượng lớn tang vật trong đường dây lừa đảo. Ảnh: CA

Giới hạn số tiền để thực hiện cách thức chuyển tiền nêu trên là 1 tỉ đồng hoặc 50.000 USD. Đối với các khách hàng có nhu cầu chuyển tiền vượt quá số tiền này, nhóm của Nhân và Thủy không tự thực hiện mà thông qua chỗ của bị can Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng quý Đức Long) và Nguyễn Thị Kim Ngân quản lý, điều hành.

Phí chuyển tiền dưới 5.000 USD là 3 USD. Từ 5.000 USD trở lên thì phí là 0,5%/tổng số tiền gửi, nếu khách chuyển tiền từ Việt Nam qua Campuchia thì Nghĩa sẽ thu phí của khách là 2%/tổng số tiền khách gửi.

Qua kiểm tra sổ sách, Nghĩa xác định số tiền đã chuyển qua Campuchia là 304 tỉ đồng và 4,8 triệu USD; nhận số tiền từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỉ đồng và 4,9 triệu USD.

Lợi nhuận mà Nhân và Thủy từ hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ này từ năm 2016 đến khi bị bắt là 948.610 USD và 2,4 tỉ đồng, tương đương số tiền 24,6 tỉ đồng.

Dương Đại Nghĩa là người chịu trách nhiệm trực tiếp trao đổi, nhận tiền từ khách hàng, ghi chép sổ sách, quản lý thu chi và báo cáo doanh thu, lợi nhuận cho Nhân và Thủy; chỉ đạo những nhân viên đi giao nhận tiền cho khách hàng và giao nhận tiền...

Từ năm 2018 đến khi bị bắt (tháng 3-2024), Nghĩa được hưởng số tiền lương do Nhân và Thủy trả là 828 triệu đồng. Các bị can là nhân viên được trả công 133 triệu đồng đến 600 triệu đồng.