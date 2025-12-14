Cặp đôi thành lập công ty, nhận rửa hơn 1,4 triệu USD để chuyển đi nước ngoài 14/12/2025 20:38

(PLO)- Sau khi chiếm đoạt tiền, các bị can này thuê người thành lập công ty để rửa tiền và vận chuyển trái phép hàng ngàn tỉ đồng qua lại giữa Việt Nam và Campuchia...

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố 19 bị can trong vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép hàng ngàn tỉ đồng qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.

Theo đó, bị can Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương, Okoye Christinan Ikechukwy (quốc tịch Nigeria) bị truy tố về tội rửa tiền.

Các bị can, gồm: Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu, Dương Hoàng Hiền, Nguyễn Nghe, Châu Tuấn Anh, Trần Hoàng Oanh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Trang, Lê Văn Hòa, Trần Huy Thông, Nguyễn Văn Tâm bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Mai Trà My và Eneh Davidson Caleb hiện đang bỏ trốn. CQĐT đã ban hành lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Nguồn tin tội phạm từ Đại sứ quán Ukraine

Theo cáo trạng, Công ty December One Rnd Ltd có trụ sở tại Ukraine thực hiện các giao dịch, thỏa thuận kinh tế, thanh toán hợp đồng với Công ty Sungsan Electronics & Communications thông qua địa chỉ email sungsan@rfzone.com.

Ngày 6-12-2023, các đối tượng (chưa rõ lai lịch) dùng email sungsan@rfz0ne.com và sungsan@rfzones.com để liên hệ với Công ty December One Rnd Ltd gửi thông tin thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận tiền.

Ngày 8-3-2024, Công ty December One Rnd Ltd đã chuyển 314.850 USD đến tài khoản trên. Tuy nhiên, công ty đối tác không nhận được tiền.

Ngày 21-3-2024, Đại sứ quán Ukraine đã liên hệ với Ngân hàng V đề nghị phong tỏa tài khoản trên, song ngân hàng này cho biết chủ tài khoản đã rút toàn bộ tiền.

Ngày 2-4-2024, Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam có công hàm đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý.

Số lượng lớn tang vật được công an kiểm đếm. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, đây là vụ án do Mai Vũ Minh, Nguyễn Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng phạm thực hiện.

Các bị can xâm nhập mail của doanh nghiệp, giả mạo địa chỉ mail đối tác (chỉ khác một ký tự) để yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán hợp đồng. Nhóm này chỉ đạo lập các bị can khác công ty "ma" tại Việt Nam, mở tài khoản để nhận tiền. Khi tiền vào tài khoản, các bị can sẽ đổi sang tiền Việt Nam, câu kết với các đối tượng ở nước ngoài (chủ yếu Campuchia) để chuyển tiền trái phép xuyên biên giới.

Cuối năm 2023, Mai Trà My (có chồng là người Nigeria) yêu cầu Mai Vũ Minh (em trai của My) thành lập các công ty tại Việt Nam và mở tài khoản ngân hàng ngoại tệ (USD) và tài khoản Việt Nam đồng (VND).

Minh sẽ dùng tài khoản ngoại tệ để nhận tiền ở nước ngoài rồi chuyển đổi sang tiền Việt Nam và rút tiền mặt giao cho các đối tượng ở Việt Nam hoặc chuyển vào tài khoản khác do My chỉ định.

Từ tháng 10-2023 đến tháng 4-2024, Minh thành lập 9 công ty "ma" có tên theo yêu cầu của My. Minh đã sử dụng 3/9 công ty "ma" để nhận tiền từ các doanh nghiệp nước ngoài và rút 789.057 USD rồi bán được tổng cộng 19 tỉ đồng. Sau đó, Minh chuyển đến nhiều tài khoản do My chỉ đạo, hưởng lợi số tiền 383 triệu đồng.

Ngoài ra, Minh chuyển tiền qua Campuchia cho My thông qua cơ sở Yến Sào Kingfood cũng bằng cách nhận 10 tỉ đồng do My chuyển về sau đó rút tiền mặt và đưa cho Dương Đại Nghĩa chuyển tiền qua Campuchia cho My.

Hai vợ chồng công nhân - phụ hồ lập công ty ma để nhận tiền

Lê Thị Thắm và Okoye Christian Ikechukwu (quốc tịch Nigeria) kết hôn từ năm 2020. Thắm làm công nhân, Okoye làm phụ hồ. Đến năm 2023, Thắm bị tai nạn giao thông nên hoàn cảnh gia đình lâm vào khó khăn.

Thời điểm này, một người bạn của Okoye yêu cầu cả hai tham gia vào đường dây đăng ký thành lập công ty tại Việt Nam có tên theo yêu cầu để nhận tiền có nguồn gốc bất hợp pháp từ nước ngoài về, sau đó rút tiền theo yêu cầu và được hưởng tiền công 3- 7%/ số tiền rút được.

Eneh Davidson Caleb và Okoye Christinan Ikechukwy (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Thắm đã đăng ký đứng tên thành lập 53 công ty có địa chỉ tại TP.HCM, mở tài khoản ngân hàng rồi cùng Okoye nhận, rút và chuyển tiền thành công cho các đối tượng nước ngoài.

4/53 công ty của cả hai thành lập đã nhận tổng cộng số tiền 1,4 triệu USD để chuyển đổi thành 36,4 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, Thắm và Okoye Christian Ikechukwu sẽ mang tiền đi giao cho một người đàn ông Nigeria (không rõ lai lịch) và được trả công 2 tỉ đồng.