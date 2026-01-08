Chủ tịch nước bổ nhiệm hai tân Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 08/01/2026 06:30

(PLO)- Chủ tịch nước bổ nhiệm các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy giữ chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ngày 7-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TANDTC cho đồng chí Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng đồng chí Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy được bổ nhiệm làm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Chủ tịch nước khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và ngành tòa án; đồng thời là niềm vinh dự lớn lao, trách nhiệm hết sức to lớn đối với hai đồng chí.

Chủ tịch nước khẳng định hai tân Phó Chánh án đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, trưởng thành từ cơ sở và giàu kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chủ tịch nước đề nghị hai đồng chí tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc Hiến pháp và pháp luật. Hai tân Phó Chánh án cần cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao thực hiện mục tiêu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Qua đó, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu hai đồng chí tiếp tục nhận thức sâu sắc về vị thế của ngành tòa án, cũng như vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao chúc mừng hai đồng chí Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy.

Hai tân Phó Chánh án cần không ngừng học tập, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng và lối sống trong sạch. Chủ tịch nước mong muốn các đồng chí cùng tập thể lãnh đạo, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phát huy các thành tựu và truyền thống vẻ vang của ngành trong 80 năm qua.

Ngoài ra, hai đồng chí cần không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch nước yêu cầu hai tân Phó Chánh án nỗ lực đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo tập trung xây dựng Đảng gắn với xây dựng ngành. Trong đó, cần tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình tòa án ba cấp. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính để nâng cao chất lượng xét xử của tòa án các cấp.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Tiến bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tân Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Tiến phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí nhận thức đây là vinh dự và trọng trách lớn lao trong bối cảnh ngành tòa án đang tích cực triển khai các nghị quyết về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh cải cách tư pháp, lấy hoạt động xét xử làm trung tâm.

Phó Chánh án Lê Tiến xin tiếp thu và thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước. Đồng chí cam kết tuyệt đối trung thành, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng rèn luyện đạo đức và nâng cao trình độ. Trên cương vị mới, đồng chí hứa luôn nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, quán triệt phương châm hành động: "Đổi mới, Đoàn kết, Trách nhiệm, Kỷ cương, Chất lượng, Vì công lý".