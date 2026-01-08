Cựu chủ tịch Phúc Sơn nói trước tòa về “nguyên tắc sống và cam kết cuối cùng với khách hàng” 08/01/2026 10:46

(PLO)- Cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu khẳng định dù phải bán hết tài sản, chấp nhận trắng tay cũng không để khách hàng bị thiệt hại, đây là nguyên tắc sống và cũng là cam kết cuối cùng của bị cáo...

Sáng 8-1, phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo liên quan đến sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại sân bay Nha Trang tiếp tục với phần tranh luận.

Trình bày phần tự bào chữa tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, cho rằng việc xem xét, đánh giá vụ án cần bảo đảm tuân thủ pháp luật nhưng đồng thời phải hết sức thận trọng, tránh để phát sinh rủi ro pháp lý, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo bị cáo Hậu, trong suốt quá trình hoạt động, quan điểm xuyên suốt của bị cáo là không làm điều gì gây bất lợi cho khách hàng. Bị cáo cho biết mình xuất thân khó khăn, đi lên từ hai bàn tay trắng nên luôn xác định phải làm ăn chân chính, lấy chữ tín làm đầu.

Bị cáo trình bày rằng hơn 20 năm điều hành doanh nghiệp, cho đến khi bị khởi tố, bắt giam, bị cáo không lợi dụng bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào, không có mục đích trục lợi hay gây thiệt hại cho khách hàng. Việc điều hành các công ty thuộc Tập đoàn Phúc Sơn, Phúc Sơn Thăng Long, Hà Phú là do bị cáo trực tiếp thực hiện, không có cá nhân nào khác tham gia điều hành.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Ảnh: Trọng Phú

Khi bị bắt giam, bị cáo cho biết đã xác định rõ trách nhiệm của mình trước pháp luật. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo nhiều lần khẳng định dù phải bán hết tài sản, chấp nhận trắng tay cũng không để khách hàng bị thiệt hại. Bị cáo cho rằng đây là nguyên tắc sống và cũng là cam kết cuối cùng của mình đối với các khách hàng.

Bị cáo Hậu thừa nhận khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án và theo cáo trạng, dù có những vấn đề bị cáo cho rằng còn khác biệt về góc độ pháp lý, nhưng bị cáo vẫn chấp hành, tôn trọng kết luận của cơ quan tiến hành tố tụng và ý thức rõ trách nhiệm của bản thân.

Theo lời bị cáo, trước khi bị khởi tố, Tập đoàn Phúc Sơn có gần 300–400 cán bộ, nhưng sau khi vụ án xảy ra, bộ máy doanh nghiệp gần như tan rã, hiện chỉ còn hơn 30 người. Trong hoàn cảnh đó, bị cáo cho rằng bản thân không còn khả năng điều hành hay can thiệp sâu vào hoạt động doanh nghiệp.

Dù vậy, bị cáo khẳng định vẫn luôn giữ quan điểm bảo vệ quyền lợi khách hàng. Bị cáo cho biết Tập đoàn Phúc Sơn không chỉ có một dự án mà có gần chục dự án đang triển khai, với tổng số gần 3.000 khách hàng, chứ không chỉ hơn 600 khách hàng liên quan trực tiếp trong vụ án này. Việc xử lý tài sản, dự án được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tiến hành tố tụng nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Bị cáo Hậu cũng trình bày đã chấp nhận nghĩa vụ tài chính đối với khách hàng và đối tác. Tổng số tiền bị cáo nhận của khách hàng là 732 tỷ đồng, trong đó đã được ghi nhận đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào các dự án; phần còn lại tiếp tục được xử lý theo đúng trình tự pháp luật. Trong số này có hơn 1.000 lô đất của khách hàng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đề cập đến đối tác tiếp quản dự án, bị cáo cho biết đã lựa chọn người mà bị cáo tin tưởng là có tâm, có trách nhiệm, đủ năng lực để tiếp tục thực hiện các cam kết, bảo đảm quyền lợi của khách hàng theo hợp đồng và theo quy định pháp luật.

Kết thúc phần trình bày, bị cáo Nguyễn Văn Hậu bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét toàn diện vụ án, bảo đảm không để người dân bị thiệt hại, đồng thời kêu gọi các khách hàng tiếp tục phối hợp, đồng hành với đối tác tiếp quản để tìm hướng giải quyết phù hợp, đúng pháp luật, lấy quyền lợi chính đáng của người dân làm trung tâm.