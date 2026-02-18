Đã có danh sách thắng giải kỳ 2 Cuộc thi 'Công dân với bầu cử' 18/02/2026 17:18

(PLO)- Ban Tổ chức vừa công bố kết quả kỳ 2 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử, tiếp tục ghi nhận sức hút và sự tham gia tích cực của người dân.

Ban Tổ chức cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” vừa ban hành quyết định công nhận kết quả và giải thưởng Kỳ 2, kèm danh sách các thí sinh đạt giải theo đúng thể lệ cuộc thi. Trước đó, kết quả Kỳ 1 đã được công bố.

Kỳ 2 kết thúc vào 23 giờ 59 ngày 15-2, ghi nhận 11.446 lượt dự thi. Ảnh: TRẦN MINH

Theo Ban Tổ chức, Kỳ 1 khép lại lúc 23 giờ 59 ngày 8-2 với hơn 10.453 lượt dự thi. Tiếp nối sức lan tỏa đó, Kỳ 2 kết thúc vào 23 giờ 59 ngày 15-2, ghi nhận 11.446 lượt dự thi - tăng đáng kể so với kỳ trước.

Sự gia tăng số lượng người tham gia cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của sân chơi tìm hiểu pháp luật về bầu cử do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp cùng Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. Cuộc thi góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân trong việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Ban Tổ chức cho biết việc công nhận kết quả được thực hiện minh bạch, đúng quy định; các kỳ tiếp theo sẽ tiếp tục triển khai nhằm khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu pháp luật về bầu cử.

Căn cứ kết quả chấm thi và đề nghị của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức công bố các thí sinh đạt giải Kỳ 2 tại đây: https://congdanvoibaucutphcm.plo.vn/tin-tuc/quyet-dinh-cong-bo-giai-ky-2-7.

Ban Tổ chức đề nghị các thí sinh đạt giải chủ động liên hệ để xác nhận thông tin và hoàn tất thủ tục nhận thưởng theo thể lệ cuộc thi. Đầu mối liên hệ: Sở Tư pháp TP.HCM (141-143 Pasteur, phường Xuân Hòa), điện thoại 028.38242893; hoặc ông Vũ Thái Hùng - Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại 0903.876.896.

Giải thưởng sẽ được trao tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức trong thời gian tới; thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Ban Tổ chức thông báo bằng giấy mời.

Việc công bố kết quả Kỳ 2 cho thấy sức lan tỏa ngày càng rõ nét của cuộc thi, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đáp án Kỳ 2 đã được công bố trong tài liệu đính kèm để người dân tiện tra cứu: Dap-an-Ky-2-Cuoc-thi-Cong-dan-voi-bau-cu-2026.pdf.