Nữ tài xế lái ô tô tông chủ tịch xã tử vong bị phạt 3 năm tù: Sẽ kháng cáo bản án 15/02/2026 10:21

Ngày 15-2, luật sư Phan Ngọc Nhàn, Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk), cho biết gia đình bị hại sẽ kháng cáo bản án của TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk.

Bà Chi tại thời điểm đến công an trình diện. Ảnh: S.Đ

Trước đó, vào ngày 12-2, TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (nữ tài xế lái ô tô, tông ông Lê Phước Toàn tử vong) mức án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo ông Nhàn, gia đình ông Toàn không đồng tình với mức án và một số nội dung khác trong bản án nên quyết định kháng cáo.

Được biết, bị cáo Chi đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Trong trường hợp bản án có hiệu lực pháp luật, bị cáo Chi sẽ nuôi con nhỏ đến 36 tháng tuổi mới chấp hành án.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18 giờ ngày 3-10-2025, bà Chi điều khiển ô tô 47A-461.73 đến quán của một người quen tại xã Đray Bhăng để phụ nấu ăn và tổ chức ăn uống.

Tại đây, bà Chi đã uống khoảng 8 lon bia (thể tích mỗi lon 330 ml, nồng độ cồn 4,5%).

Đến hơn 21 giờ cùng ngày, mẹ chồng gọi bà Chi về nhà vì con nhỏ đang khóc. Sau đó, bà Chi điều khiển ô tô rời quán, trở về nhà tại xã Ea Ktur.

Khi di chuyển trên quốc lộ 27, đoạn qua thôn 4, xã Đray Bhăng, do không chú ý quan sát nên ô tô của bà Chi tông trúng ông Lê Phước Toàn (Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng), đang chỉ đạo và trực tiếp đứng điều tiết giao thông trên đoạn đường bị ngập nước.

Sau va chạm, bà Chi dừng xe, cùng một số người khác đưa ông Toàn vào lề đường. Khi ông Toàn được đưa đi cấp cứu, bà Chi rời khỏi hiện trường, về nhà cho con ăn.

Sau đó, bà Chi rời khỏi nhà, bịa chuyện cãi nhau với chồng rồi nhờ một người bạn đến đón, ngủ qua đêm trên ô tô cùng bạn. Trong quá trình đó, bà Chi cũng tắt nguồn rồi vứt bỏ điện thoại của mình.

Sáng 4-10-2025, khi biết tin ông Toàn đã tử vong, bà Chi mượn điện thoại gọi chồng đến đón mình. Đến 8 giờ 30 cùng ngày, bà Chi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú.

Công an đã kiểm tra nồng độ cồn của bà Chi nhưng tại thời điểm kiểm tra, nữ tài xế này không vi phạm. Lý do, bà Chi bỏ đi sau khi xảy ra tai nạn, đến 8 giờ 30 ngày hôm sau mới ra đầu thú nên nồng độ cồn không còn.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, bà Chi đã thừa nhận trước khi gây tai nạn có sử dụng bia. Ngoài ra, các nhân chứng khác đều thừa nhận có uống bia cùng nữ tài xế này. Công an cũng trích xuất camera tại quán nhậu liên quan, xác định bà Chi uống khoảng 8 lon.

Vì vậy, quá trình điều tra xác định bà Chi vi phạm Luật phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024.