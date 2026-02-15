Pháp đình kỳ cục chuyện 2025 15/02/2026 10:00

(PLO)- Đi tù vì “vạ miệng, vạ mạng”, vì cái gốc sim và cả vì chiếc dép của mình… là những chuyện bi hài của pháp đình năm qua - 2025.

Nhiều người có chuyện tranh chấp nên mới “đáo tụng đình” để các quan tòa phán xử. Nhưng khi nhận phán quyết, thay vì tôn trọng hoặc kháng cáo theo quy định, họ lại tấn công các quan tòa bằng vũ khí ngôn từ…

Thua me gỡ bài… chửi

Không đồng ý việc giải quyết tranh chấp đất đai của các cơ quan có thẩm quyền và của tòa, bà MTH ở thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cũ bắt đầu tung chiêu chửi. Bà đến trụ sở tòa án chửi,

chửi từ lãnh đạo tỉnh đến các quan tòa. Chưa đã nư, bà bèn tăng cấp: Vừa chửi vừa livestream. Tháng 7-2025, bà H đã không chửi lúc nghe công an đọc lệnh bắt tạm giam bà theo Điều 331 BLHS.

Cũng bài chửi này, bà NTP ở tỉnh Bình Thuận cũ thực hiện bài bản, dài hơi hơn, sau khi bị tòa xử thua kiện. Bà P đăng tải mấy chục bài chửi trên hai tài khoản mạng xã hội, thỉnh thoảng “đăng cai” livestream chửi trực tiếp cho nó máu. Đối tượng bị chửi là chủ tịch huyện cũ và cả thẩm phán. Một ngày, những người tiến hành tố tụng đã đến nhà đọc lệnh bắt tạm giam bà. “Sự nghiệp” chửi đành ngưng.

Chưa ly hôn đã bị tù

Trước khi đến tòa để hòa giải ly hôn, LHG ở TP Cần Thơ đã “nạp cồn” vào người để cho có khí thế. Có hơi men, cộng với ý nghĩ rằng vợ ly hôn là để ôm hết tài sản nên mới “vào đề”, G đã chửi vợ banh chành trước mặt thẩm phán. Khi được nhắc, G quay qua… độp luôn thẩm phán, rằng thẩm phán “đã nhận tiền để tiếp tay”. Nữ quan tòa ra khỏi phòng, G bám theo chửi như té nước. Chỉ đến khi công an phường đến “rước” đi thì G mới thôi chửi…

Xử phúc thẩm vào tháng 6-2025, TAND TP Cần Thơ đã tuyên y án G 1 năm tù về tội gây rối trật tự phiên tòa, phiên họp. Tất cả cũng vì rượu mà ra…

Trò “ném dép” nâng án tù

Một chiều tháng 2-2025, cảnh sát đưa 25 bị cáo bị truy tố nhiều tội vào phòng xử án tại TAND TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ để nghe tòa tuyên án. Vì số bị cáo đông nên cảnh sát bố trí đứng thành ba hàng.

Khi tòa đang tuyên án bỗng thấy một chiếc dép bay về phía mình. Thì ra đó là dép của một bị cáo; người này đã rút dép từ trong túi quần ra ném về phía các quan tòa. Hiệu ứng bắt chước, nhiều bị cáo khác liền làm theo. Cảnh sát lập tức khống chế, đưa các bị cáo về “nơi mà họ đang thuộc về”.

Với hành vi “ném dép”, các bị cáo đã lãnh thêm mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù (về tội gây rối trật tự phiên tòa) bên cạnh bản án mà các bị cáo đã nhận trước đó…

Tím cả chiều hoang…

Ông NQT (ở tỉnh Quảng Nam cũ) đi làm hồ sơ thừa kế tám thửa đất cha mẹ để lại. Giấy tờ thiếu, thủ tục chậm, ông bèn “thăm hỏi” nhân viên đo đạc bằng hai bụi sim cảnh, giá chục triệu đồng.

Kết quả thì hồ sơ lướt nhanh, chỉ có điều người chị ruột ở TP.HCM phát hiện… mình bỗng dưng “tự nguyện nhường đất” mà chưa hề ký tá gì. Đến khi công an vào cuộc, sim cảnh bỗng hóa tang vật, người tặng sim cảnh và kẻ nhận cùng nghe công an đọc lệnh khởi tố.

Hoa sim này đúng là “tím cả chiều hoang biền biệt” đối với ông T và cả người nhận nó.

Tòa xử “trả cát về sông”

Xử một vụ hút cát lậu, ngoài việc tuyên án tù các bị cáo, TAND một tỉnh miền Tây cũ còn tuyên trả về môi trường tự nhiên gần 9 m³ cát sông (vật chứng của vụ án) tại vị trí có tọa độ X: 1135832, Y: 543892 trên tuyến sông HL...

Bản án này sau đó bị kháng nghị. Xử giám đốc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) nhận định tòa sơ thẩm xử vậy là chưa ổn, bởi vì việc tuyên trả cát về lòng sông là không khả thi, trong khi luật quy định vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có thì bị tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Tòa bèn hủy án để cấp sơ thẩm xử lại phần tuyên về vật chứng này. Đúng là sai một li mà đi một vòng tố tụng.

***

Pháp đình năm 2025 cũng có chuyện vui vui về một nữ thẩm phán ở TAND Cấp cao tại TP.HCM trong một phiên xử cụ bà 70 tuổi vào chiều muộn. Bữa đó, nữ quan tòa đã cất lời “Xin lỗi mọi người, HĐXX xử trễ quá! Bị cáo có được uống nước chưa?”. Chỉ một lời xin lỗi của tòa, chỉ một câu quan tâm đến bị cáo cũng khiến pháp đình ấm áp hẳn lên. Đành rằng bị cáo có tội thì sẽ chịu tội theo pháp luật nhưng giữa quan tòa và bị cáo vẫn tồn tại mối quan hệ đời thường, tử tế, văn minh và… rất đời.