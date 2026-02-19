Thi hành án dân sự TP.HCM: Tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu 19/02/2026 08:00

(PLO)- Năm 2025, Thi hành án dân sự TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về kết quả thi hành án và là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số.

Hòa chung không khí của năm mới, nhìn lại một năm đã qua, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM không chỉ hoàn thành xuất sắc khối lượng công việc lớn mà còn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ vào quá trình THA.

Năm bản lề với nhiều thành tích

Năm 2025 được xác định là năm bản lề của ngành THADS khi vừa tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vừa tổ chức sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tại TP.HCM, từ ngày 1-7-2025, mô hình THADS mới chính thức vận hành trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu với cơ cấu gồm 6 phòng chuyên môn và 19 Phòng THADS khu vực.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng THADS TP.HCM và ông Trần Đình Hoàng - Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS 2 vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: CẨM TÚ

Gắn liền với vai trò đầu tàu kinh tế của TP.HCM, cơ quan THADS TP gánh vác trọng trách lớn nhất hệ thống khi xử lý khoảng 17% tổng số việc và 40,6% tổng số tiền phải thi hành của cả nước. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp và Cục Quản lý THADS, công tác THA tại TP.HCM đã cán đích với những con số ấn tượng.

Cụ thể, năm qua, hệ thống THADS TP.HCM đã thi hành xong 81.977 việc và hơn 55.773 tỉ đồng, tương đương hơn 2 tỉ USD, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước. Đáng chú ý, kết quả này bao gồm việc giải quyết dứt điểm nhiều đại án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, đảm bảo thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước và quyền lợi cho người dân.

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Với thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025, tập thể phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS 2 - THADS TP.HCM đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng THADS TP.HCM và ông Trần Đình Hoàng - Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS 2, cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tiên phong trong chuyển đổi số

Không chỉ dẫn đầu các chỉ tiêu chuyên môn, THADS TP.HCM còn là đơn vị giữ vai trò tiên phong trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin. Đơn vị đã xây dựng các phần mềm gồm: Văn phòng điện tử vOffice; biên lai điện tử; thông báo qua VNeID; phần mềm thanh toán; phần mềm tổ chức THA, phần mềm báo cáo thống kê…

Đặc biệt, trục liên thông dữ liệu được kết nối với các đơn vị trên cả nước đã tháo gỡ rất nhiều khó khăn cho công tác THADS.

Dấu ấn nổi bật cho hiệu quả của công tác chuyển đổi số là việc tổ chức THA vụ Vạn Thịnh Phát. Với số lượng phải chi trả là hơn 43.000 trái chủ, THADS TP.HCM đã ứng dụng công nghệ để tự động hóa quy trình. Chỉ với một cú nhấp chuột, hệ thống đã thực hiện chuyển tiền chính xác theo tỉ lệ đến tài khoản trái chủ, đảm bảo tuyệt đối không xảy ra sai sót.

Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại một hội nghị. Ảnh: CẨM TÚ

Phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2026, THADS TP.HCM đặt mục tiêu hiện đại hóa toàn diện, hướng tới “Mọi nghiệp vụ thực hiện trực tuyến, mọi quy trình thực hiện công khai, mọi xử lý được ứng dụng công nghệ”.

Đơn vị cũng sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu “đủ, sạch, sống” để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời thiết lập hệ thống liên thông dữ liệu dùng chung với các cơ quan chuyên môn của UBND TP và các bộ, ngành, tạo nền tảng vững chắc cho công tác THA.