1 luật sư bị tạm đình chỉ tư cách thành viên vì cung cấp dịch vụ pháp lý cho 2 khách hàng có quyền lợi đối lập 12/11/2025 12:32

(PLO)- Luật sư N đại diện ủy quyền cho 2 đương sự có xung đột quyền lợi trong một vụ án dân sự nên bị tạm đình chỉ tư cách thành viên 6 tháng.

Mới đây, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với luật sư.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM căn cứ khoản 2 Điều 30 của Quy chế 50, áp dụng hình thức kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM 6 tháng đối với luật sư N (sinh năm 1983, Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 7754/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 21-4-2011, Thẻ luật sư số: 6604/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 10-9-2011).

Hình minh họa.

Luật sư N đã có hành vi vi phạm kỷ luật sau: Trong vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn bà N với bị đơn ông T và ông Th, luật sư N đã cùng lúc đại diện theo ủy quyền cho ông T và ông Th.

Tại phiên tòa, vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã có ý kiến về việc luật sư N cùng lúc đại diện ủy quyền cho 2 đương sự có xung đột quyền lợi. Luật sư N đã xin rút đại diện theo ủy quyền của ông Th, chỉ còn đại diện ủy quyền của ông T. Hành vi của luật sư N đã vi phạm điểm a Khoản 1 Điều 9 của Luật Luật sư (Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng vụ án hình sự, vụ án dân sự, vụ án hành chính, việc dân sự, các việc khác theo quy định của pháp luật - PV).

Mặt khác, tại văn bản giải trình ngày 18-3-2025, luật sư N cho rằng việc đại diện cho ông T và ông Th là theo giấy ủy quyền được công chứng, không có thù lao, không phải với tư cách luật sư nên không ký hợp đồng dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, tại văn bản giải trình ngày 22-6-2025, luật sư N lại xuất trình 3 hợp đồng dịch vụ pháp lý. Cả 3 hợp đồng dịch vụ pháp lý này cùng ký với ông T và ông Th, đều không có thù lao. Hành vi này của luật sư N là không trung thực, nhằm đối phó, gây khó khăn cho hoạt động xử lý kỷ luật.

Luật sư N có 1 tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm c khoản 4 và 1 tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 22 Quy chế 50. Vì vậy, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM áp dụng hình thức kỷ luật đối với luật sư N như nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Luật sư N có quyền khiếu nại đến Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này.