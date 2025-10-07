1 luật sư bị tạm đình chỉ tư cách thành viên vì phát ngôn sai sự thật trên mạng xã hội 07/10/2025 14:15

(PLO)- Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM áp dụng hình thức kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên 18 tháng đối với luật sư N vì người này có những phát ngôn sai sự thật trên mạng xã hội về một vụ án dân sự.

Ngày 7-10, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với luật sư.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM căn cứ khoản 2 Điều 30 của Quy chế 50, áp dụng hình thức kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM 18 tháng đối với luật sư N (sinh năm 1983, Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 16635/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25-4-2019, Thẻ luật sư số: 14564/LS, do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 18-7-2019).

Hình minh họa.

Luật sư N đã có hành vi vi phạm kỷ luật sau: Luật sư N là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà L, bị đơn trong vụ án tranh chấp dân sự do TAND TP.HCM thụ lý, nguyên đơn là bà HN.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, luật sư N đã dùng mạng xã hội phát tán nhiều thông tin không đúng sự thật về nội dung vụ án; luật sư N đã lợi dụng việc hành nghề luật sư, danh nghĩa luật sư, đã đăng tải những bài viết liên quan đến vụ án tranh chấp giữa bà HN và bà L, đưa ra những quan điểm suy diễn, dùng lời lẽ xâm phạm danh dự uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của bà HN.

Các hành vi này của luật sư N đã vi phạm Quy tắc 31.2 của Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam năm 2019, điểm g khoản 1 Điều 9 Luật Luật sư.

Luật sư N không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm kỷ luật và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm kỷ luật theo khoản 4 của Điều 23 Quy chế 50.

Vì vậy, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM áp dụng hình thức kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên đối với luật sư N như nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Luật sư N có quyền khiếu nại đến Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này.