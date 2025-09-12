1 luật sư bị tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM vì lừa dối khách hàng 12/09/2025 19:31

(PLO)- Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM áp dụng hình thức kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên đối với luật sư L vì người này lừa dối khách hàng.

Ngày 12-9, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với luật sư.

Hình minh họa.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM căn cứ khoản 2 Điều 30 của Quy chế 50, áp dụng hình thức kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM 12 tháng đối với luật sư L (sinh năm 1958, Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 2697/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 18-5-2006, Thẻ luật sư số: 504/LS, do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 21-8-2012).

Luật sư L đã có hành vi vi phạm kỷ luật sau: Trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng là bà T và bà P, luật sư L đã không ký hợp đồng dịch vụ pháp lý; chiếm giữ số tiền 70 triệu đồng tiền của khách hàng trái với thỏa thuận giữa luật sư và khách hàng; lừa dối khách hàng nhận 50 triệu đồng của khách hàng để nộp tạm ứng án phí nhưng thực tế chỉ nộp 300.000 đồng.

Các hành vi này của luật sư L đã vi phạm khoản 2 Điều 5, điểm đ khoản 1 Điều 9, Điều 26 Luật Luật sư, Quy tắc 10.5, 9.1 Bộ Quy tắc, thuộc trường hợp tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM 24 tháng theo khoản 2, 4 Điều 30 của Quy chế 50.

Tuy nhiên, luật sư L có 4 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm kỷ luật theo các điểm a, c, d, e khoản 2 và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm kỷ luật theo khoản 4 của Điều 23 Quy chế 50. Vì vậy, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM áp dụng hình thức kỷ luật đối với luật sư L như nêu trên.

Quyết định kỷ luật có hiệu lực kể từ ngày ký. Luật sư L có quyền khiếu nại đến Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này.