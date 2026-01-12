Tiếp tục hoãn phiên xử vụ 6 cựu chiến binh kêu oan dù đã chấp hành xong án tù 12/01/2026 16:30

(PLO)- Phiên tòa xử sáu cựu chiến binh ở Lâm Đồng kêu oan sau khi đã chấp hành xong án tù tiếp tục hoãn.

Ngày 12-1, TAND khu vực 6 tỉnh Lâm Đồng quyết định hoãn phiên tòa xử vụ án hủy hoại rừng đối với sáu cựu chiến binh ở thôn 6, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cũ.

Lý do hoãn là vắng mặt một số người bào chữa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nguyên đơn dân sự, người làm chứng. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được tòa án thông báo sau.

Các cựu chiến binh trong một phiên tòa. Ảnh: H.N

Trước đó, phiên tòa này đã bị hoãn rất nhiều lần với nhiều lý do khác nhau.

Trong vụ án này, sáu cựu chiến binh bị truy tố tội hủy hoại rừng gồm Đỗ Mạnh Hùng (64 tuổi), Ngân Xuân Dũng (66 tuổi), Vũ Tất Đắc (73 tuổi), Hoàng Văn Sằn (69 tuổi), Nguyễn Nam Thái (59 tuổi) và Cao Minh Điến (58 tuổi, cùng ngụ thôn 6, xã Trường Xuân).

Như PLO đã thông tin, đầu năm 2015, cho rằng rừng sản xuất đã bị lấn chiếm nên Chi hội Cựu chiến binh thôn 6 thống nhất phát dọn để lấy đất trồng cây keo gây quỹ.

Tháng 1 và tháng 4-2015, các cựu chiến binh trên tham gia chặt cây bụi, cây nhỏ, dây leo với diện tích 0,9 ha. Sau đó, 6 người bị khởi tố tội hủy hoại rừng. Cơ quan điều tra cho rằng các cựu chiến binh này gây hủy hoại 0,9 ha rừng, gây thiệt hại hơn 53 triệu đồng.

Khu vực được cho là rừng, liên quan vụ án. Ảnh: T.T

Tháng 4-2016, TAND thị xã Gia Nghĩa (cũ) xử sơ thẩm lần đầu, phạt các bị cáo từ 6 đến 7 tháng tù. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Đắk Nông (cũ) hủy án.

Tháng 9-2017, xử sơ thẩm lần hai, tòa sơ thẩm vẫn xác định các bị cáo hủy hoại rừng và tuyên phạt mức án như cũ.

Cuối năm 2017, TAND tỉnh Đắk Nông xử phúc thẩm lần hai, nhận định dù giai đoạn điều tra có thiếu sót nhưng không ảnh hưởng tới nội dung vụ án nên y án sơ thẩm.

Năm 2020, khi cả sáu cựu chiến binh chấp hành án xong thì Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng không đủ căn cứ phạt tù sáu cựu chiến binh về tội hủy hoại rừng theo khoản 1 Điều 189 BLHS 1999. Xử giám đốc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục hủy án để điều tra lại.

Dù đã chấp hành án xong nhưng cả sáu cựu chiến binh vẫn tiếp tục kêu oan.