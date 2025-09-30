Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan dù đã chấp hành xong án tù: Tòa trả hồ sơ 30/09/2025 14:09

(PLO)- TAND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng trả hồ sơ vụ sáu cựu chiến binh kêu oan dù đã chấp hành xong án tù để điều tra, làm rõ một số tình tiết liên quan.

Ngày 30-9, TAND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng đưa các bị cáo là sáu cựu chiến binh gồm: Đỗ Mạnh Hùng (63 tuổi), Ngân Xuân Dũng (65 tuổi), Vũ Tất Đắc (72 tuổi), Hoàng Văn Sằn (68 tuổi), Nguyễn Nam Thái (58 tuổi) và Cao Minh Điến (57 tuổi) ra xét xử sơ thẩm về tội hủy hoại rừng.

Các cựu chiến binh tại tòa. Ảnh: H.N

Sau quá trình xét hỏi, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để VKSND cùng cấp điều tra bổ sung. Lý do, quá trình xét hỏi, HĐXX xác định một số chứng cứ liên quan vụ án chưa được làm rõ, không thể bổ sung tại phiên tòa.

“Do có nhiều dữ liệu khác nhau về diện tích rừng và vị trí, khoảng lô rừng bị hủy hoại nên phải điều tra bổ sung để xác định rõ diện tích, vị trí khoảng lô rừng bị hủy hoại”, Chủ tọa phiên tòa nói.

Trước đó, trong năm 2025, phiên tòa xét xử sáu cựu chiến binh liên quan vụ án đã bị hoãn nhiều lần.

Như PLO đã thông tin, tháng 4-2016, TAND thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (nay là TAND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng), xử sơ thẩm lần đầu, phạt các bị cáo trên từ sáu đến bảy tháng tù. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Đắk Nông (cũ) hủy án.

Tháng 9-2017, xử sơ thẩm lần hai, tòa sơ thẩm vẫn xác định các bị cáo hủy hoại rừng và tuyên phạt mức án như cũ.

Cuối năm 2017, TAND tỉnh Đắk Nông (cũ) xử phúc thẩm lần hai, nhận định dù giai đoạn điều tra có thiếu sót nhưng không ảnh hưởng tới nội dung vụ án nên y án sơ thẩm.

Năm 2020, Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM đã quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng không đủ căn cứ phạt tù sáu cựu chiến binh về tội hủy hoại rừng theo khoản 1 Điều 189 BLHS 1999.

Xử giám đốc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục hủy án để điều tra lại.