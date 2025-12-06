Bờ biển Hội An tan hoang, sóng nuốt chửng hàng ngàn mét đất 06/12/2025 18:15

(PLO)- Những năm gần đây, tình trạng sạt lở, bồi lấp liên tục xảy ra ở bờ biển Hội An (TP Đà Nẵng). Đặc biệt năm nay tình hình thời tiết cực đoan, bờ biển càng bị xâm thực nặng.