Video Tin Tức

Bờ biển Hội An tan hoang, sóng nuốt chửng hàng ngàn mét đất

(PLO)- Những năm gần đây, tình trạng sạt lở, bồi lấp liên tục xảy ra ở bờ biển Hội An (TP Đà Nẵng). Đặc biệt năm nay tình hình thời tiết cực đoan, bờ biển càng bị xâm thực nặng.

Video: Bờ biển Hội An tan hoang, sóng nuốt chửng hàng ngàn mét đất

Những năm gần đây, tình trạng sạt lở, bồi lấp liên tục xảy ra ở bờ biển Hội An (TP Đà Nẵng). Đặc biệt năm nay tình hình thời tiết cực đoan, bờ biển càng bị xâm thực nặng.

THANH NHẬT - ĐÀ GIANG - LÊ THÀNH
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#bờ biển hội an #sóng biển xâm thực #bão lũ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm