Thời sự sáng﻿ 26-12: Phân tích pháp lý vụ giả chết﻿ 5 năm ở Thanh Hóa; Khí tài "khủng" của Triều Tiên lộ diện

Công an tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu, 41 tuổi và mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập, 70 tuổi, cùng trú tại phường Quang Trung, để điều tra về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Giải đáp về lý do các đối tượng bị điều tra hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm thay vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư Dương Đức Thắng thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phân tích rằng căn cứ theo Điều 9 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và Điều 213 Bộ luật Hình sự năm 2015, hành vi giả mạo tài liệu để hưởng quyền lợi bảo hiểm là tội danh chuyên biệt. Theo nguyên tắc áp dụng pháp luật, khi một hành vi phạm tội thuộc lĩnh vực điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành như bảo hiểm, ngân hàng hay xây dựng, cơ quan chức năng sẽ áp dụng tội danh được quy định riêng cho lĩnh vực đó thay vì áp dụng pháp luật chung. Việc giả mạo tài liệu trong hồ sơ yêu cầu bồi thường nhằm chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên như trường hợp này có thể đối diện với mức hình phạt từ 3 năm đến 7 năm tù giam.