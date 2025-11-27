Sóng dữ 'ngoạm' sâu vào đất liền, biển Hàm Rồng tan hoang chưa từng thấy 27/11/2025 15:28

(PLO)- Từng là điểm đến hấp dẫn với vẻ đẹp hoang sơ, bãi biển Hàm Rồng (TP Huế) giờ đây tan hoang khi sóng biển xâm thực mạnh, "ngoạm" sâu vào đất liền, đánh sập hàng loạt nhà hàng.

Những đợt thiên tai liên tiếp vừa qua đã làm biến đổi hoàn toàn diện mạo của bãi biển Hàm Rồng (xã Vinh Lộc, TP Huế). Nơi từng nổi tiếng với những rặng phi lao xanh ngát và bờ cát thoải nay trở thành một "bãi chiến trường" ngổn ngang gạch đá.

Tình trạng biển xâm thực diễn ra với tốc độ khủng khiếp khiến chính quyền địa phương và người dân không kịp trở tay, nhiều tài sản tích cóp cả đời phút chốc bị sóng dữ cuốn trôi.

Bờ biển Hàm Rồng (xã Vinh Lộc, TP Huế) từng là điểm du lịch hút khách bởi vẻ đẹp hiền hòa. Tuy nhiên, hiện nay một đoạn bờ biển dài khoảng 4,1 km đã bị sóng đánh sạt lở nghiêm trọng. Tạo nên khung cảnh hoang tàn chưa từng thấy.

Theo lãnh đạo xã Vinh Lộc, nước biển dâng cao kết hợp mưa lớn đã khiến bờ biển bị xâm thực sâu vào đất liền từ 5-7 m. Có những điểm sóng "khoét" sâu đến 10 m, tạo thành những hàm ếch dựng đứng cực kỳ nguy hiểm.

Hàng loạt công trình kiên cố, hàng quán kinh doanh của người dân nằm sát bờ biển không chịu nổi sức tàn phá của sóng dữ đã bị đánh sập, gạch đá nằm ngổn ngang lẫn trong rác thải trôi dạt.

Một phần móng bê tông của nhà hàng bị sóng đánh trôi hết phần đất phía dưới, nằm treo lơ lửng chực chờ đổ sập xuống biển bất cứ lúc nào. Những hình ảnh này cho thấy sự hung dữ của thiên tai trong đợt mưa lũ vừa qua.

Những dãy chòi ngắm biển, nơi du khách từng ngồi nghỉ ngơi, nay chỉ còn là đống phế liệu. Phần mái tôn và khung sắt bị sóng đánh gãy gập, vùi lấp dưới lớp cát và sóng biển.

Anh Hoàng Trọng Quang, chủ nhà hàng tại bãi biển Hàm Rồng, thất thần ngồi nhìn ra biển. Anh cho biết dù tình trạng xâm thực đã xuất hiện nhiều năm, nhưng chưa năm nào mức độ tàn phá lại khủng khiếp và nhanh chóng như năm nay.

"Trước đây, phía trước nhà hàng tôi có hai hàng dừa lớn, cách mép nước rất xa. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, sóng đã cuốn trôi tất cả, rồi đánh sập luôn cả dãy quán", anh Quang xót xa kể lại.

Hệ thống cây xanh phòng hộ ven biển cũng bị bật gốc. Những bộ rễ cây phi lao, dừa vốn bám sâu vào lòng đất để giữ cát nay trơ trọi trước những con sóng bạc đầu.

Không chỉ ảnh hưởng đến kinh doanh du lịch, tình trạng xâm thực còn đe dọa trực tiếp đến đời sống dân sinh. Tại thôn 4 (xã Vinh Lộc), trong số 175 hộ dân sinh sống, đã có 14 hộ chịu tác động trực tiếp và nguy hiểm từ sạt lở biển.

Người dân địa phương lo ngại nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, biển sẽ tiếp tục "ăn" sâu vào đất liền, "xóa sổ" bãi tắm và uy hiếp sự an toàn của nhiều hộ dân.