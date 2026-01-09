Người Việt Nam dành 81% thời gian online hàng tuần trên mạng xã hội Facebook, Youtube 09/01/2026 16:59

(PLO)- Việt Nam nằm trong số các thị trường mạng xã hội năng động nhất Đông Nam Á, mức độ sử dụng vượt xa mức trung bình của khu vực.

Double Verify - nền tảng phần mềm hàng đầu về xác minh chất lượng truyền thông vừa đưa ra các chỉ dấu quan trọng trong báo cáo Global Insights 2025. Các dữ liệu này được xem là cơ sở để doanh nghiệp hoạch định chiến lược trong năm 2026.

Báo cáo mang đến cái nhìn toàn diện về cách người tiêu dùng toàn cầu và Việt Nam tương tác với các hệ sinh thái nền tảng khép kín (Walled Gardens).

Đáng chú ý, các dữ liệu chỉ ra sự gia tăng ảnh hưởng của mạng xã hội đối với quảng cáo, tin tức và thương mại trong giai đoạn tới.

Tại Việt Nam, mạng xã hội giữ vai trò then chốt trong hành trình khám phá sản phẩm. Gần một nửa người tiêu dùng (48%) tham khảo các đánh giá trực tuyến trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Trong khi đó, 42% sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm và xác thực thông tin sản phẩm.

Nội dung video đặc biệt có sức ảnh hưởng lớn đối với người dùng trong nước. 39% người dùng thường xuyên xem các video đánh giá hoặc hướng dẫn trên các nền tảng như YouTube, TikTok và Facebook.

Bên cạnh đó, Việt Nam nổi bật là một trong những thị trường chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ mạng xã hội ở Đông Nam Á. 48% người tiêu dùng đã mua sản phẩm dựa trên phản hồi tích cực từ cộng đồng trực tuyến.

44% đã chốt đơn sau khi đọc những bình luận tích cực dưới bài đăng của người có sức ảnh hưởng (influencer).

Đáng chú ý, 37% người tiêu dùng tin tưởng vào các khuyến nghị từ cộng đồng nhiều hơn so với sự chứng thực của influencer.

Số liệu này cho thấy vai trò ngày càng lớn của các nhóm cùng sở thích trong việc thúc đẩy hành vi mua sắm và chuyển đổi.

37% người tiêu dùng tin tưởng vào khuyến nghị từ cộng đồng nhiều hơn sự chứng thực của influencer khi mua sắm trên mạng xã hội. Ảnh minh họa

Báo cáo cũng cho thấy Việt Nam nằm trong số các thị trường mạng xã hội năng động nhất Đông Nam Á. Mức độ sử dụng tại đây vượt xa mức trung bình của khu vực.

Cụ thể, YouTube và Facebook dẫn đầu với 81% lượng thời gian sử dụng hàng tuần, tiếp theo là Zalo với 76%. Riêng TikTok tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với 67%, đặc biệt trong nhóm người dùng trẻ tuổi.

Đặc biệt, người tiêu dùng Việt Nam tương tác tích cực với tất cả các nhóm influencer. Trong đó, nhóm Macro influencer (100.000 - 1 triệu người theo dõi) với phạm vi tiếp cận rộng có mức độ tương tác cao nhất, đạt 39%. Con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình 28% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhóm Micro influencer đạt mức tương tác 27%, trong khi Mega influencer (trên 1 triệu người theo dõi) chiếm 17%. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi tiêu dùng. 32% người mua cho biết Mega influencer ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của họ, trong khi 23% ghi nhận tác động tương tự từ Micro influencer.

Báo cáo cũng cho biết, nội dung do AI tạo ra đang bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Tại Việt Nam, 64% người tiêu dùng đã bắt gặp nội dung do AI tạo ra.

Thực tế này đặt ra thách thức lớn trong việc phân biệt giữa nội dung do con người và AI sản xuất. Qua đó, ảnh hưởng đến cách các thương hiệu đánh giá tính xác thực và sự phù hợp của nội dung truyền thông.