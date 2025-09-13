Người trẻ xây dựng thói quen tiêu dùng thông thái khi mua sắm online 13/09/2025 08:02

(PLO)- Với chiến dịch An Tâm Vui Sắm của TikTok Shop phát động, nhiều nhà sáng tạo nội dung đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình chọn lựa sản phẩm hợp tác, từ đó lan tỏa nhiều kỹ năng tiêu dùng thông thái.

Hà Quỳnh Trang, người tiêu dùng tại TP.HCM cho biết, hơn 3 tháng qua, Trang luôn chủ động tìm kiếm các từ khóa về "An Tâm Vui Sắm" trên TikTok Shop để xem các video của nhà sáng tạo nội dung nói về mẹo mua sắm an toàn trên không gian mạng.

Xác minh nguồn gốc xuất xứ

Trang cho biết, cô khá thích mua hàng nhập khẩu, nhất là sữa, tuy nhiên không ít lần vì ham rẻ, ham mua theo số đông mà nhận về hàng kém chất lượng.

"Trong một lần lướt TikTok, mình vô tình gặp một video gắn hashtag #Antamvuisam của một nhà sáng tạo nội dung chỉ cách mua hàng nhập khẩu chính hãng, bằng cách kiểm tra tem phụ nhập khẩu, xác minh mã QR trên bao bì để xem thông tin được cập nhật trực tiếp từ hãng. Đồng thời nên ưu tiên các nhà bán hàng shop mall (chính hãng).

Từ đó, mình chỉ chọn mua ở những shop có công bố các thông tin trên, thay vì chạy theo giá. Đây là những thao tác đơn giản nhưng không phải người dùng nào cũng chú ý thực hiện”, Trang nói.

Trong vai trò nhà sáng tạo nội dung, Nhà sáng tạo nội dung Thắng dinh dưỡng – Mẹ và bé (@thangdinhduongmebe), hay kênh kênh Doomibaby… cũng nhấn mạnh người tiêu dùng cần mua sắm ở kênh chính hãng trên nền tảng online hoặc các đơn vị phân phối chính hãng và các đơn vị thường xuyên livestream thật chứ không phải là các video phát lại.

Đồng thời kiểm tra kỹ các thông tin về nhà sản xuất, tính phổ biến của sản phẩm cũng như truy xuất nguồn gốc thông qua các mã QR. Với sản phẩm nhập khẩu phải đảm bảo đầy đủ các nhãn phụ theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. Người tiêu dùng “thông thái” cũng cần đọc các bình luận hình ảnh, nội dung chi tiết dưới các sản phẩm, shop muốn mua, trước khi xuống tiền.

Đừng mua hàng theo cảm xúc

Không chỉ Hà Quỳnh Trang, nhiều người tiêu dùng cũng từng chia sẻ đã “nhận quả đắng” khi mua hàng online, thậm chí là mua theo review của KOL nổi tiếng.

Chính vì thế, theo các nhà sáng tạo nội dung đồng hành cùng chiến dịch "An Tâm Vui Sắm", bên cạnh yếu tố nguồn gốc rõ ràng và độ an toàn sản phẩm, thì việc kiểm soát cảm xúc là yếu tố then chốt giúp người dùng tránh khỏi những quyết định mua sắm bốc đồng trong thời đại mua sắm qua một cú chạm.

Ti Ak (@tiakstylebeauty) - một nhà sáng tạo nội dung được vinh danh trong chiến dịch An Tâm Vui Sắm, nổi trội trong ngành mỹ phẩm đã làm một video ngắn “nhắc nhở” người dùng đừng mải chạy theo trend (xu hướng) mà quên mất bản thân mình cần gì.

Đơn cử với mỹ phẩm, Ti Ak cho rằng, trước khi mua hàng, người tiêu dùng phải hiểu được tính chất của làn da của mình phù hợp với sản phẩm nào, sau đó mới lựa chọn sản phẩm. Khi chọn được sản phẩm thì phải ưu tiên chọn mua từ thương hiệu uy tín tại gian hàng chính hãng trên TikTok Shop.

Theo Ti Ak, khi mua sắm online đừng mua hàng theo cảm xúc.

Nếu mua từ các nhà sáng tạo nội dung, thì phải kiểm tra tính chân thực của reviewer (người quảng cáo) thông qua cách nói chuyện hoặc những video trải nghiệm thực tế của họ hoặc người dùng tại phần bình luận, đừng chỉ nghe khen mà xuống tiền cho sản phẩm.

Ti Ak cũng chỉ thêm bí quyết, cần đặt câu hỏi cho người bán hàng khi đang livestream để đánh giá sự hiểu biết thực tế của người bán hàng, từ đó ra quyết định mua hàng “thông thái nhất”.

Cùng với Ti AK, chỉ trong ba tháng, với chiến dịch "An Tâm Vui Sắm" do TikTok Shop và Tạp chí Công Thương phát động, với sự đồng hành của các thương hiệu Dear Klairs, Skin1004, đã có hơn 15.000 video khác đến từ do người dùng TikTok thực hiện nhằm chia sẻ các bí quyết, kinh nghiệm mua sắm thông minh, an toàn trên môi trường số. Thông qua hashtag #AnTamVuiSam, #NguoiTieuDung, #MinhBach_TrachNhiem các video đã đạt tới gần 400 triệu lượt xem.

15 nhà sáng tạo nội dung được vinh danh trong chiến dịch An Tâm Vui Sắm.

Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, các nhà bán hàng, người có tầm ảnh hưởng và người tiêu dùng về quyền lợi khi tham gia mua sắm trực tuyến. Cạnh đó, chiến dịch còn thể hiện nỗ lực của nền tảng này trong việc kiến tạo trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy thông qua những câu chuyện gần gũi, đời thường thay vì thông điệp cứng nhắc.