Hà Nội lần đầu thu ngân sách vượt mốc 600.000 tỉ đồng 31/12/2025 17:31

(PLO)- Thủ đô Hà Nội vừa công bố 10 dấu ấn tiêu biểu năm 2025, trong đó nổi bật là việc lần đầu tiên tổng thu ngân sách nhà nước vượt mốc 600.000 tỉ đồng.

Cụ thể, theo số liệu đến hết ngày 25-12-2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội đạt 668.520 tỉ đồng, bằng 130,1% dự toán, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Đây là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Cùng với đó, GRDP của Hà Nội năm 2025 ước tăng khoảng 8,2%, hoàn thành và vượt toàn bộ 24/24 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu.

Bên cạnh thu ngân sách, TP Hà Nội cũng công bố 9 dấu ấn tiêu biểu khác của Thủ đô trong năm dương lịch 2025.

Cụ thể, Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030, với tầm nhìn phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Đây là Đại hội đầu tiên diễn ra sau khi Thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp – một cuộc “cách mạng” về tổ chức bộ máy, góp phần tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội trên phố Đinh Tiên Hoàng.

Hà Nội cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, đặc biệt là lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Thành công của các sự kiện không chỉ thể hiện năng lực tổ chức mà còn lan tỏa hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiếu khách.

Trên lĩnh vực quản trị đô thị, Hà Nội là địa phương gương mẫu trong sắp xếp, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với 126 xã, phường mới được hình thành. Bộ máy được tinh gọn, quy trình điều hành thông suốt hơn, phân cấp – ủy quyền được tăng cường gắn với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Chỉ số chuyển đổi số (DTI) và chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) đều xếp thứ nhất toàn quốc; ứng dụng “Công dân Thủ đô số – iHaNoi” trở thành nền tảng công dân số tiêu biểu. Những kết quả này góp phần thúc đẩy kinh tế số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Năm 2025, TP Hà Nội cũng có bước chuyển mạnh mẽ trong đầu tư hạ tầng chiến lược, với hàng loạt dự án lớn được khởi công như cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, đường sắt đô thị số 5 Văn Cao – Hòa Lạc, cải tạo sông Tô Lịch, trục cảnh quan sông Hồng…

Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về giáo dục – đào tạo, thể thao; chăm lo an sinh, phúc lợi xã hội; bứt phá mạnh mẽ về du lịch và công nghiệp văn hóa; đồng thời giữ vững quốc phòng – an ninh, mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế quốc tế của TP Hà Nội.