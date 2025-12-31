TP.HCM thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp công nghệ cao từ kết quả Diễn đàn Kinh tế mùa thu 31/12/2025 18:08

(PLO)- TP.HCM định hướng triển khai các kết quả của Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 theo trục phát triển công nghiệp công nghệ cao. Thành phố coi đây là trụ cột quan trọng nhằm nâng cao năng suất và củng cố sức cạnh tranh của nền kinh tế đô thị.

Chiều 31-12, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025. Sự kiện đánh giá toàn diện kết quả đạt được, rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức năm 2026 và công bố các thỏa thuận hợp tác trọng điểm.

Hội nghị có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo UBND TP.HCM, các sở, ngành, chuyên gia và doanh nghiệp.

16 ghi nhớ hợp tác giữa các đối tác trong nước và quốc tế

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (C4IR) cho biết, Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 đã diễn ra thành công, thu hút hơn 1.800 đại biểu và gần 100 đoàn khách quốc tế, tăng gấp 3–4 lần so với các năm trước. Sự kiện có sự tham dự của các đoàn cấp cao, 10 Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và hơn 75 trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên toàn cầu.

Diễn đàn làm rõ xu hướng khoa học công nghệ như một động lực tăng trưởng then chốt, đóng góp trực tiếp khoảng 1,4 triệu tỉ đồng vào GDP cả nước năm 2025. Đồng thời, diễn đàn khơi gợi các giải pháp về xây dựng cơ chế hợp tác công - tư và nguồn lực phục vụ chuyển đổi công nghiệp.

TP.HCM được khuyến nghị chủ động đón đầu các làn sóng công nghệ mới nổi đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất. Việc này được thực hiện thông qua mạng lưới C4IR và hơn 75 trung tâm khoa học công nghệ toàn cầu.

Tổng cộng 16 ghi nhớ hợp tác được công bố giữa các đối tác trong nước và quốc tế trên nhiều lĩnh vực trọng điểm như tài chính, fintech, blockchain, hạ tầng tài chính số, chuyển đổi số, đầu tư công nghệ, AI, bán dẫn, cảng biển và công nghệ tầm thấp.

Những thỏa thuận giữa HCMC C4IR với các tổ chức quốc tế như Tập đoàn Accelint, SRI International, Liên minh Cảng Los Angeles-EC… tạo nên mạng lưới hợp tác xuyên biên giới. Đây là nền tảng để TP.HCM hấp thụ công nghệ mới, nâng cao năng lực doanh nghiệp, kết nối sâu hơn với chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra 21 cuộc tiếp xúc song phương và đa phương giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo TP và các tổ chức quốc tế như WEF, IMF, ADB, UNDP… Nội dung tập trung vào hợp tác khoa học - công nghệ, phát triển năng lực quản trị đô thị số, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và thí điểm chính sách cho kinh tế xanh, kinh tế số.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn kinh tế mùa thu năm 2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Đưa các kiến nghị vào thực tiễn

Tiếp nối thành quả từ Diễn đàn, hội nghị tập trung làm rõ những giải pháp thiết thực để kết nối các nguồn lực hợp tác công - tư.

Các báo cáo tham luận chiến lược đã đề xuất lộ trình khai mở cơ hội mới cho doanh nghiệp trong chuyển đổi kinh tế ngành. Trọng tâm là liên kết quốc tế phục vụ phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM và thúc đẩy sản xuất thông minh. Điểm nhấn của hội nghị là phần công bố các sáng kiến, đề án trọng điểm và chương trình hưởng ứng từ cộng đồng doanh nghiệp.

Thành phố tập trung làm rõ các định hướng thu hút nguồn lực kiều hối cho khoa học và công nghệ; huy động nguồn lực tài chính ngoài ngân sách để triển khai chuyển đổi sản xuất thông minh dựa trên Tuyên bố chung giữa TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) là một trong những đơn vị tiên phong đồng hành với chương trình tín dụng ưu đãi 1.500 tỉ đồng dành cho doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh giai đoạn 2026-2030.

Đối với chuyển đổi xanh, các nội dung hợp tác tập trung vào mô hình chuyển đổi kép với sự hỗ trợ từ đối tác châu Âu. Một số dự án hạ tầng năng lượng quy mô lớn và thị trường tín chỉ carbon đang được nghiên cứu xây dựng, giúp doanh nghiệp thích ứng với các yêu cầu nghiêm ngặt từ thị trường quốc tế.

Trong lĩnh vực giao thông, nhiều giải pháp công nghệ được đề xuất để giải quyết ùn tắc và ngập lụt. Tập đoàn Sunwah đang nghiên cứu thí điểm mô hình xe đạp điện công cộng tích hợp hệ thống sạc dùng chung. Các đối tác châu Âu cũng sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật trong phát triển đường sắt cao tốc, metro và các mô hình quản lý đô thị hiện đại.

Đối với dịch vụ tài chính, logistics và kinh tế số, định hướng hợp tác tập trung vào việc hình thành hệ sinh thái tài chính kết nối TP.HCM với quốc tế, phát triển fintech, thành lập các công ty tài chính cho thuê và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam IPO tại nước ngoài.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 tại TP.HCM báo cáo kết quả Diễn đàn kinh tế mùa thu năm 2025. Ảnh: TÚ UYÊN

Theo Ban tổ chức, Diễn đàn Kinh tế mùa thu tiếp tục là kênh đối ngoại kinh tế thực chất. Hội nghị đã thảo luận về việc thúc đẩy WEF trở thành đối tác phối hợp chiến lược tổ chức Diễn đàn thường niên.

Giai đoạn tới, Diễn đàn Kinh tế mùa thu được định hướng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi hợp tác quốc tế, bao gồm: Hội nghị thường niên của WEF tại Davos, Hội nghị thường niên các Nhà tiên phong của WEF tại Trung Quốc và Diễn đàn Kinh tế mùa thu tại TP.HCM.

Sự liên kết này bảo đảm vai trò của diễn đàn là kênh đối thoại chính sách thực chất, thể hiện cam kết mạnh mẽ của TP trong việc xây dựng môi trường kinh tế năng động. Khoa học công nghệ sẽ trở thành xương sống vững chắc để thúc đẩy chuyển đổi kinh tế bền vững, giúp TP.HCM hội nhập quốc tế sâu rộng.