Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025: Nơi TP.HCM định vị chuẩn mực siêu đô thị toàn cầu 14/11/2025 14:20

(PLO)-Diễn đàn Kinh tế mùa Thu sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27-11 tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall, Khu đô thị Sala.

Ngày 14-11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã chủ trì họp báo công bố Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 25-11 đến 27-11 tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall, Khu đô thị Sala.

Diễn đàn năm nay có chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.

Hơn 500 khách mời cấp cao

Thông tin về công tác chuẩn bị, ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) cho biết, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM giao HCMC C4IR chủ trì. Đơn vị này phối hợp với các cơ quan thành phố, các Bộ, ngành Trung ương và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) để tổ chức.

Diễn đàn hướng tới trở thành không gian đối thoại chính sách cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam, TP.HCM, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật. Đây là nơi chia sẻ tri thức, sáng kiến và giải pháp hành động thực tiễn. Mục tiêu nhằm thúc đẩy hợp tác công - tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hướng tới nền kinh tế thông minh và phát triển bền vững.

Cũng theo ông Duy, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, diễn đàn không chỉ đón tiếp lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và chính quyền địa phương trong cả nước. Diễn đàn còn thu hút sự tham dự của lãnh đạo chính phủ và địa phương các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Về phía Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương và TP.HCM, các địa phương sẽ trực tiếp tham dự các hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn.

Về phía quốc tế, Chính phủ và Thành phố đã mời chính thức lãnh đạo Chính phủ các nước, lãnh đạo bộ, ngành và địa phương quốc tế. Diễn đàn có hơn 500 khách mời cấp cao đến từ trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức quốc tế, các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn đa quốc gia.

Tính đến ngày 13-11, thành phố đã nhận được phản hồi xác nhận tham dự từ 5 đoàn Bộ ngành. Về đoàn địa phương các nước, có 9 đoàn xác nhận, như: Phần Lan (Tampere), Trung Quốc (Quảng Châu, Quảng Tây, Hồng Kông), Nhật Bản (Tỉnh Hyogo, Tỉnh Shiga), Úc (Bang New South Wales, Bang Victoria)…

Về tổ chức quốc tế, có 8 đoàn xác nhận tham dự, gồm: Cơ quan thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Liên minh Viễn thông Quốc tế, Tập đoàn Tài chính quốc tế, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)….

Ngoài ra còn có 10 Trung tâm C4IR trong mạng lưới toàn cầu của WEF. 67 đoàn là các trung tâm khoa học - công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu từ các quốc gia phát triển, như: Vecna Robotics (Hoa Kỳ), Bain & Company (Hoa Kỳ), Siemens (Đức), Quantum Mads (Tây Ban Nha)…

Đặc biệt, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc Điều hành WEF cùng lãnh đạo các Ban, Trung tâm thuộc WEF sẽ tham dự trực tiếp và cùng đồng tổ chức các hoạt động xuyên suốt diễn đàn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà (giữa) Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn kinh tế mùa Thu năm 2025.

Quảng bá TP.HCM mới hòa nhịp xu thế xanh hóa toàn cầu.

Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, cho biết diễn đàn năm nay với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" không chỉ để thảo luận mà là chủ đề để hành động, để định vị, để triển khai thực thi.

Theo ông Hà, TP.HCM với vị thế mới sau khi mở rộng không gian phát triển, phải thể hiện rõ năng lực chuyển mình tương xứng với vai trò của siêu đô thị trung tâm quốc gia. TP.HCM phải chủ động hình thành chuẩn mực phát triển mới của Việt Nam dựa trên nền kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ tiên tiến và trên nguyên tắc phát triển bền vững, hài hòa với mục tiêu Net Zero và xu thế xanh hóa toàn cầu.

Ông đề nghị: "Diễn đàn năm nay cần phản ánh được tầm nhìn trên, không phải chỉ 'nói về chuyển đổi kép', mà phải cho thấy khả năng 'triển khai chuyển đổi kép' ở quy mô thực tế, trên những lĩnh vực Việt Nam có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh mới, từ sản xuất thông minh, logistics carbon thấp, dịch vụ đô thị số, cho đến đổi mới sáng tạo mở và thí điểm cơ chế mới".

Do đó, các phiên nội dung, báo cáo, tham luận năm nay không chỉ dừng ở cấp độ tham khảo hay chia sẻ kinh nghiệm. Các phiên này phải tiến tới cấp độ thiết kế mô hình, đề xuất cơ chế, và đề xuất các cấu phần có thể nhân rộng, trở thành “bản thiết kế phát triển” chứ không chỉ là khuyến nghị định hướng.

Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn kinh tế mùa Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HMC Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi họp báo.

Kỳ vọng Diễn đàn thúc đẩy năng lực thực thi chuyển đổi xanh

Từ đó, lãnh đạo thành phố đề nghị ban tổ chức bảo đảm diễn đàn tạo ra được các kết quả có tính chất thực dụng và khả thi. Đó là đề xuất chính sách cụ thể, khuôn mẫu hợp tác mới, các sáng kiến triển khai thí điểm có thể chuyển thành chương trình hành động cấp thành phố và cấp quốc gia.

Ông cho rằng, thành công của diễn đàn năm nay phải được đánh giá bằng chất lượng cam kết, chất lượng hợp tác và chất lượng hành động sau diễn đàn.

Đây sẽ là thước đo mới về uy tín quốc gia trong kỷ nguyên chuyển đổi kép. Nơi niềm tin quốc tế không hình thành từ diễn ngôn, mà hình thành từ khả năng biến thảo luận thành chính sách, biến sách thành thực thi và biến thực thi thành tác động lan tỏa.

Diễn đàn phải cho thấy Việt Nam và TP.HCM hoàn toàn có thể đứng lên định hình chuẩn mực phát triển mới bằng năng lực tổ chức và năng lực triển khai.