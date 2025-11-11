Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 quy tụ hơn 1.500 đại biểu 11/11/2025 18:06

(PLO)- Diễn đàn Kinh tế Mùa thu dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu, có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Theo ban tổ chức, TP.HCM đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cuối cùng cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27-11.

Đây là sự kiện quốc tế quy mô lớn nhất trong năm do UBND TP.HCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Diễn đàn năm nay có chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”. Chủ đề này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam khi kết hợp hai động lực lớn của thế kỷ 21 là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hướng tới nền kinh tế thông minh, bền vững.

Diễn đàn không chỉ đón tiếp lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương trong cả nước mà còn thu hút lãnh đạo chính phủ, địa phương các nước, đại diện tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu và các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Sự kiện cũng quy tụ nhiều chuyên gia, học giả, nhà hoạch định chính sách đang dẫn dắt xu thế chuyển đổi xanh và số toàn cầu.

Điều này khẳng định vai trò của TP.HCM như một trung tâm đối thoại, kết nối quốc tế về phát triển bền vững trong khu vực.

Lãnh đạo TP.HCM đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2024. Ảnh: NGUYỆT NHI

Năm nay, diễn đàn dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Tính đến ngày 10-11, thành phố đã nhận được xác nhận tham dự từ năm đoàn bộ, ngành và tám đoàn địa phương các nước. Sáu tổ chức quốc tế, 11 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR) thuộc mạng lưới của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) từ Đức, Nam Phi, Oman, Hàn Quốc, Ấn Độ, Qatar. 73 đoàn đại biểu là các viện, trường, trung tâm khoa học - công nghệ và tập đoàn hàng đầu từ Đức, Hoa Kỳ, Canada, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

Đặc biệt, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc Điều hành WEF cùng lãnh đạo các ban, trung tâm thuộc WEF sẽ tham dự trực tiếp. Họ sẽ đồng tổ chức các hoạt động như Phiên toàn thể, Phiên thảo luận song song về sản xuất thông minh và Phiên đối thoại cấp cao với Thủ tướng Chính phủ.

Các hoạt động chính

Ngày 25-11: Mở đầu chuỗi hoạt động là Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ "Intelligent Generation NOW".

Ông Stephan Mergenthaler Giám đốc Điều hành WEF sẽ trực tiếp chia sẻ về tầm nhìn toàn cầu trong thúc đẩy chuyển đổi xanh - số và phát triển kinh tế thông minh.

Chiều cùng ngày diễn ra chương trình CEO500 – TEA CONNECT, với chủ đề “TP.HCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”.

Đây là không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam, TP.HCM với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp. Nội dung tập trung vào mô hình hợp tác công - tư, chiến lược đầu tư xanh, đổi mới công nghệ và quản trị đô thị.

Song song đó, không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 3 sẽ khai mạc tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Sự kiện có chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và phát minh, sáng chế công nghệ 4.0”. Triển lãm thể hiện cam kết của thành phố trong thúc đẩy phát triển bền vững và chuyển giao công nghệ xanh.

Ngày 26-11: Diễn đàn chính Từ tầm nhìn đến hành động

Phiên toàn thể của Diễn đàn sẽ chính thức khai mạc với phát biểu chào mừng của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo TP.HCM. Phiên này cũng có thông điệp trực tuyến từ ông Børge Brende Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành WEF.

Nội dung xoay quanh xu hướng phát triển kinh tế xanh - số, mô hình kinh tế thông minh và quản trị đô thị.

Đáng chú ý, chiều cùng ngày có phiên Đối thoại Chính sách cấp cao giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Lãnh đạo WEF. Phiên đối thoại có chủ đề “Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”.

Nội dung tập trung định hướng hợp tác chiến lược về kinh tế xanh, công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu quốc tế tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2024. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ngày 27-11: Giao lưu văn hóa - kinh tế

Các đoàn đại biểu quốc tế sẽ tham gia những hoạt động song song mang ý nghĩa giao lưu văn hóa, kinh tế và đổi mới sáng tạo.

Cụ thể là chương trình tham quan, làm việc với các doanh nghiệp nổi bật của thành phố như Vietjet Aviation Academy, Galaxy Innovation Hub, CMC Data Center.

Hoạt động này nhằm giới thiệu hệ sinh thái công nghệ, đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam và TP.HCM.

Đêm Kết nối Mạng lưới C4IR Toàn cầu với chủ đề “Kết nối - Connect” sẽ diễn ra trên Du thuyền Elite of Saigon. Đây là không gian gặp gỡ của lãnh đạo thành phố, đại diện WEF, các Trung tâm C4IR toàn cầu và các chuyên gia kiều bào.