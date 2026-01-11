Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng: Việt Nam gửi thông điệp tới thế giới khi làm trung tâm tài chính quốc tế 11/01/2026 10:29

(PLO)- Việc khai trương Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng gửi đi một thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam với thế giới, đồng thời thắp lên niềm tin cho các nhà đầu tư.

Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) Việt Nam tại TP Đà Nẵng đã chính thức được khai trương, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tài chính lớn.

Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng đã ngay lập tức cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên chính thức cho 12 tổ chức, định chế tài chính. Trao thư chấp thuận quan tâm cho năm ngân hàng và năm doanh nghiệp, tập đoàn.

Lễ khai trương IFC Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Thông điệp và niềm tin

Tại lễ khai trương, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, đánh giá IFC Đà Nẵng là một bước đi có ý nghĩa thể chế quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm đổi mới và hội nhập sâu của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

IFC Đà Nẵng gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Việt Nam không chỉ thu hút dòng vốn mà đang chủ động xây dựng không gian tài chính minh bạch, hiện đại, vận hành theo chuẩn mực quốc tế và hướng tới phát triển dài hạn, bền vững.

Bà Thảo cho hay sự kiện này được cộng đồng đầu tư quốc tế mong đợi, mở ra thời cơ hội nhập thực chất cho Việt Nam và Đà Nẵng. Đây là nền tảng quan trọng để tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý đủ mạnh cho các mô hình tài chính mới hình thành và phát triển bền vững.

Theo bà Thảo, Đà Nẵng là một TP năng động, nhân văn, đổi mới và có chất lượng cuộc sống cao. Đây là không gian phù hợp để thí điểm các mô hình tài chính mới như tài chính số, tài chính xanh, Fintech, kết nối phát triển kinh tế đổi mới sáng tạo và thu hút nhân lực toàn cầu.

Từ kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại các IFC lớn trên thế giới, bà Thảo cho rằng yếu tố cốt lõi của một IFC không chỉ nằm ở quy mô vốn mà nằm ở niềm tin.

Chủ tịch Tập đoàn Sovico cho rằng, Việt Nam đang từng bước hình thành hệ thống thủ tục số hóa liên thông, các cơ chế ưu đãi cạnh tranh có nguyên tắc, không gian thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho đổi mới tài chính.

Cùng với đó là môi trường ngoại hối thông thoáng nhưng an toàn, cơ chế trọng tài đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với thể chế ngày càng hoàn thiện và những không gian phát triển mới như Đà Nẵng, Việt Nam sẽ từng bước trở thành điểm đến tài chính, đầu tư quốc tế uy tín, có trách nhiệm trong khu vực và trên thế giới”, bà Thảo khẳng định.

Nơi đặt văn phòng của Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Đỗ Việt Hùng, thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank, IFC là cách tiếp cận phù hợp với xu thế quốc tế, là nền tảng quan trọng để Việt Nam từng bước nâng cao vai trò trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.

IFC Đà Nẵng góp phần xây dựng hạ tầng dịch vụ tài chính đặc biệt trong các lĩnh vực thanh toán, tài chính thương mại, tài chính xanh. Đồng thời là các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp kết nối các định chế tài chính trong và ngoài nước.

Qua đó, thúc đẩy dòng vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP và miền Trung, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng và hội nhập của Việt Nam.

Vận hành IFC Đà Nẵng theo chuẩn mực quốc tế

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Chủ tịch Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng cho hay, dù mới thành lập trong thời gian ngắn, cơ quan này đã nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức, ban hành các quy định nền tảng về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc.

IFC Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch tuyển chọn, thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm làm việc tại các IFC trên thế giới hoặc tại các tổ chức tài chính, tập đoàn đa quốc gia có danh tiếng.

Bước đầu, một chuyên gia từng là giám đốc điều hành một IFC quốc tế đã được tuyển dụng và bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Thành viên của Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thăm văn phòng của Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Minh nhấn mạnh, Đà Nẵng kiên định mục tiêu vận hành IFC theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam, minh bạch, an toàn hệ thống. Đồng thời linh hoạt trong khuôn khổ các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội và Chính phủ cho phép.

Đà Nẵng sẽ xây dựng bộ máy điều hành tinh gọn, chuyên nghiệp, liêm chính, chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, pháp lý.

IFC Đà Nẵng lấy nhà đầu tư, tổ chức tài chính và thị trường làm trung tâm phục vụ. Song song đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa – một đầu mối, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao mức độ hài lòng của các thành viên tham gia.

Theo ông Minh, việc thành lập và phát triển IFC là vấn đề mới, khó và chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Đây là một quyết sách lớn của quốc gia, phục vụ lợi ích quốc gia và góp phần quan trọng cho sự phát triển đột phá và bền vững của Đà Nẵng trong thời gian tới.