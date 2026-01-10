Đẩy mạnh niêm yết, kê khai giá để bình ổn giá dịp Tết 10/01/2026 17:04

(PLO)- Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cập nhật tình hình để kịp thời có biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chị thị nêu rõ Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế - chính trị và lạm phát thế giới để có giải pháp ứng phó.

Cùng với đó, cập nhật tình hình cung cầu, giá cả thị trường trong nước để kịp thời tham mưu các biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết, tránh để xảy ra các biến động bất thường.

Tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán thuế, hoàn thuế.

Đẩy mạnh niêm yết, kê khai giá

Cụ thể, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Quản lý giá phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt thông tin, theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu, quan trọng có giá biến động lớn.

Cùng với đó, kịp thời tham mưu trình Bộ các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá cả và kiểm soát lạm phát mục tiêu. Chủ trì triển khai các đoàn công tác nắm tình hình thực hiện quản lý, bình ổn giá tại một số địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ngoài ra, phối hợp với Cục Thống kê xây dựng kịch bản lạm phát năm 2026 và tham mưu, đề xuất các biện pháp quản lý, điều hành phù hợp.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành chủ động tham mưu cho UBND cấp tỉnh tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn.

Cụ thể, theo dõi sát diễn biến tình hình cung cầu, giá cả thị trường trên địa bàn trước, trong và sau Tết, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân như nhóm mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, dịch vụ du lịch, tham quan, dịch vụ vận chuyển hành khách... và các mặt hàng thiết yếu khác liên quan đến sản xuất.

Từ đó, kịp thời tham mưu cho UBND cấp tỉnh các biện pháp bình ổn giá, có phương án điều tiết, hỗ trợ lưu thông nguồn hàng, đề xuất xuất cấp hàng dự trữ quốc gia.

Đồng thời, đẩy mạnh việc niêm yết giá, kê khai giá; kiểm tra việc chấp hành các quy định về giá, thuế, phí, lệ phí; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ Tài chính yêu cầu tăng quản lý, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: MINH TRÚC

Không để xảy ra ùn tắc tại các cửa khẩu

Với Cục Hải quan và Chi cục Hải quan khu vực, Bộ Tài chính yêu cầu tập trung làm tốt công tác thông quan, giải phóng hàng hóa, không để xảy ra ùn tắc tại các cửa khẩu trong dịp Tết; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm...

Cục Dự trữ Nhà nước và Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực tổ chức triển khai công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia kịp thời, hiệu quả và an toàn để đảm bảo an sinh xã hội, cứu đói cho dân trong thời gian giáp hạt và dịp Tết Nguyên đán...

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Ban chỉ đạo 389 tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.