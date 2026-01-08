Bất động sản 2026: Gỡ vướng 2,4 triệu tỉ đồng và thí điểm nhà giá rẻ 08/01/2026 17:58

(PLO)- Thị trường bất động sản đang dần chuyển từ các dự án nhỏ lẻ sang các đại dự án, siêu đô thị quy mô lớn, gắn với hệ thống hạ tầng đồng bộ, giao thông công cộng và không gian sống hiện đại.

Những tín hiệu lạc quan này được công bố tại diễn đàn "Triển vọng thị trường bất động sản năm 2026 - Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới", do báo Xây dựng tổ chức chiều 8-1 tại TP.HCM. Tại đây, đại diện Bộ Xây dựng và giới chuyên gia đã thẳng thắn chỉ ra các nút thắt cuối cùng cần tháo gỡ để đưa thị trường trở lại quỹ đạo phát triển bền vững.

Gỡ vướng pháp lý, "rã đông" nguồn lực 2,4 triệu tỉ đồng

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã đưa ra một con số đáng chú ý: Cả nước hiện có gần 3.000 dự án bất động sản đang gặp vướng mắc. Những dự án nằm bất động này đang chôn chân một nguồn lực tài chính khổng lồ lên tới 2,4 triệu tỉ đồng. Đây được xem là "tảng băng chìm" cản trở sự phát triển kinh tế, nhưng đồng thời cũng là dư địa tăng trưởng cực lớn nếu được tháo gỡ thành công.

Theo Thứ trưởng, thời gian qua, các nỗ lực từ Chính phủ và Tổ công tác đặc biệt đã đem lại những tín hiệu khả quan đầu tiên. Tính đến nay, hơn 900 dự án với quy mô vốn trên 724.000 tỉ đồng đã được giải cứu, đưa dòng tiền quay trở lại nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh.

Tuy nhiên, khối lượng công việc cho năm 2026 vẫn còn rất lớn khi các bộ ngành phải tiếp tục phân loại và xử lý dứt điểm những dự án còn lại. Việc hồi sinh dự án "trùm mền" này được xác định là nhiệm vụ sống còn để thị trường bước vào chu kỳ ổn định.

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định quá trình tái cấu trúc đang diễn ra toàn diện từ chủ thể tham gia, cơ cấu sản phẩm đến thể chế quản lý. Đặc biệt, việc sáp nhập các đơn vị hành chính để còn lại 34 tỉnh, thành từ tháng 7-2025 đã triệt tiêu các cơn sóng đất cục bộ, tạo ra những thị trường quy mô lớn và ổn định hơn.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đưa ra thông điệp cứng rắn: Thời kỳ đầu tư ăn xổi, lướt sóng đã chính thức khép lại. Giai đoạn tới đòi hỏi các chủ đầu tư phải chuyên nghiệp, minh bạch và tuân thủ kỷ cương trong một hệ sinh thái được quản trị bằng dữ liệu số.

Thí điểm nhà thương mại giá rẻ, ưu tiên nhu cầu thực

Một điểm sáng đáng chú ý trong chính sách điều hành năm 2026 là sự chuyển dịch tư duy quản lý tại các đô thị lớn. Ông Trần Sỹ Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết thành phố đang chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang đồng hành và kiến tạo.

Minh chứng rõ nét nhất là việc áp dụng Nghị quyết 201/2025/QH15 để tạo ra luồng xanh thủ tục hành chính. Quy trình lựa chọn nhà đầu tư tại TP.HCM đã được rút ngắn kỷ lục, từ 200 ngày xuống chỉ còn 52 ngày nhờ bãi bỏ các khâu thẩm định trung gian không cần thiết.

Ông Trần Sỹ Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Nhờ những nỗ lực tháo gỡ pháp lý, nguồn cung nhà ở xã hội đã có sự bứt phá. Riêng năm 2025, TP.HCM hoàn thành hơn 13.000 căn và cả nước vượt mốc 102.000 căn. Mục tiêu năm 2026 của ngành xây dựng càng tham vọng hơn với kế hoạch hoàn thành thêm 160.000 căn nhà ở xã hội trên toàn quốc. Điều này cho thấy cán cân thị trường đang nghiêng hẳn về phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực của đại đa số người dân.

Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh thông tin Bộ Xây dựng đang xây dựng đề án thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp. Đây là cú hích chính sách được mong đợi nhất, khi các dự án thuộc diện này sẽ được giao đất theo hình thức chỉ định đầu tư và áp dụng bảng giá đất Nhà nước. Cơ chế này giúp rút ngắn tối đa thời gian triển khai, giảm chi phí đầu vào, từ đó kéo giảm giá thành sản phẩm đầu ra cho người mua nhà.

Các chuyên gia đánh giá với sự nỗ lực tháo gỡ pháp lý, nguồn cung nhà ở xã hội sẽ tiếp tục có sự bứt phá trong năm 2026.

Bên cạnh đó, giải pháp minh bạch hóa thị trường thông qua mã định danh bất động sản cũng được các doanh nghiệp ủng hộ mạnh mẽ. Việc định danh từng tài sản sẽ giúp kiểm soát tình trạng thổi giá, đảm bảo tính an toàn cho các giao dịch và là nền tảng để xây dựng một thị trường bất động sản bền vững, lấy an sinh xã hội làm trụ cột phát triển trong kỷ nguyên mới.