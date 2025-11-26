Chuyên gia dự báo mức độ lợi nhuận khi đầu tư bất động sản ở TP.HCM 26/11/2025 15:20

(PLO)- TP.HCM được đánh giá là đô thị trung tâm, dòng người và dòng tiền đầu tư bất động sản dự báo sẽ tiếp tục chảy mạnh về đây.

Tại hội thảo bàn về dòng tiền bất động sản “Nam tiến” và sức hút trung tâm TP.HCM do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức sáng 26-11 tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng TP.HCM có nhiều yếu tố cần lưu tâm. Đó là hạ tầng đang được đầu tư mạnh, khí hậu thuận lợi và đặc biệt là độ nén của giá nhà đã tích lũy trong những năm qua.

Dòng người và dòng tiền sẽ đổ về TP.HCM

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, TP.HCM đang là điểm sáng nổi bật nhất, mang tính dẫn dắt cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Ông nhận định trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực và TP.HCM là địa phương tiên phong trong xu hướng này.

Tại khu vực lõi đô thị, tốc độ phát triển được cho là nhanh nhất và mang tính chuẩn mực, tạo sức lan tỏa cho toàn thành phố. Theo ông Thiên, TP.HCM đang đứng trước cơ hội mở rộng không gian phát triển từ mặt đất ra biển, bầu trời, lòng đất, không gian số và không gian văn hóa. Những “không gian mới” này được kỳ vọng mở rộng dư địa phát triển mạnh nhất so với cả nước.

PGS.TS Trần Đình Thiên trình bày quan điểm của mình tại hội thảo. Ảnh: V.LONG

“Khi các không gian mở ra thì dòng tiền và dòng người sẽ đổ về đây. Đẳng cấp của TP.HCM được khẳng định là đẳng cấp đua tranh quốc tế. Đô thị trung tâm trong tương lai sẽ mang tính bùng nổ, hiện đại hóa mạnh hơn rất nhiều và đi liền với đó là giá bất động sản tiếp tục leo thang” – ông khẳng định.

Còn TS Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, đánh giá TP.HCM có nhiều điểm tương đồng với các siêu đô thị như Seoul, Thượng Hải, Thâm Quyến hay Mumbai. Theo ông, TP.HCM có không gian phát triển rộng, sức lan tỏa kinh tế lớn và đi đầu về cơ chế đặc thù – những yếu tố hiếm địa phương nào có được.

Quỹ đất khan hiếm, giá khó giảm

Với thực tế trên, TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho rằng thị trường TP.HCM sẽ bước vào một chu kỳ phát triển mới dựa trên hàng loạt yếu tố quan trọng. Mô hình thành phố đa cực, đa trung tâm, siêu kết nối đang dần hình thành. Hạ tầng hiện đại được đẩy nhanh, quy mô đô thị mở rộng, khoa học - công nghệ và cơ chế đặc thù được xem là lực đẩy quan trọng.

Ông dự báo các phân khúc bất động sản tại TP.HCM như nhà ở, công nghiệp, du lịch – nghỉ dưỡng, văn phòng, thương mại sẽ phát triển song hành và tạo hiệu ứng lan tỏa. Bất động sản tại các đô thị IFC và TOD dự kiến bước vào giai đoạn cao cấp hóa, hình thành chuẩn mực mới về chất lượng sống và môi trường đầu tư.

TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam dự báo bất động sản khu vực phía Nam sẽ tăng khoảng 10-15% thời gian tới. Ảnh: V.LONG

Từ năm 2026, lực lượng người giàu, chuyên gia và nhà đầu tư toàn cầu dự báo tăng mạnh, kéo theo nhu cầu bất động sản cao cấp tại TP.HCM. “Về dài hạn, giá trị bất động sản trung tâm TP.HCM sẽ chỉ có một hướng là tăng. Vùng lõi không còn nhiều quỹ đất, khiến mỗi tấc đất trở thành tấc vàng” – TS Nguyễn Văn Đính nói.

Theo ông, trung tâm TP.HCM hiện không chỉ là khu vực bên trong vành đai 2 mà còn mở rộng sang bán đảo Thủ Thiêm và các khu vực phường Bình Trưng, Cát Lái. Khi Trung tâm Tài chính Quốc tế hình thành tại đây, hạ tầng sẽ hoàn thiện hơn và thu hút chuyên gia từ trong và ngoài nước đến sinh sống, làm việc. Điều này tạo cơ hội lớn cho đầu tư quanh khu vực trung tâm.

Cùng quan điểm, TS Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, cho biết giá bất động sản thường tăng theo thu nhập, tốc độ tăng GDP và đô thị hóa. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các thành phố trung tâm đều có tốc độ tăng giá ổn định.

Ông dẫn chứng: giá bất động sản trung tâm tại Đức tăng khoảng 12%/năm, Trung Quốc tăng 14%/năm, Việt Nam tăng 12,5%/năm. Do đó, xu hướng tăng giá tại TP.HCM là điều có thể dự báo rõ ràng. Theo ông Nghĩa, TP.HCM có mặt bằng thu nhập cao hơn nhiều khu vực khác, đặc biệt thu hút lực lượng lao động chất lượng cao từ miền Bắc. Quy luật này khiến nhu cầu nhà ở và đầu tư sẽ tiếp tục tăng.

Cùng nhận định, TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, cho biết khí hậu và điều kiện tự nhiên của TP.HCM có lợi thế so với miền Bắc. Nhiều người lựa chọn vào Nam không chỉ để đầu tư mà còn để an cư và đảm bảo sức khỏe, chất lượng sống.

Theo ông, khu vực TP.HCM luôn có giá trị phát triển cao bởi nơi đây hội tụ chuyên gia, nhân tài và các trung tâm kinh tế – tài chính hàng đầu. Để thu hút dòng tiền đầu tư, các dự án cũng phải tạo bản sắc riêng, góp phần làm đa dạng sản phẩm của thị trường. Trung tâm lõi TP.HCM vẫn được đánh giá là cực tăng trưởng mang tầm quốc tế, do đó mức giá có thể còn cao hơn hiện tại.

Từ các nhận định trên, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Trường Đại học Luật Hà Nội khuyến nghị nhà đầu tư cần hành động sớm, bởi khu vực trung tâm luôn được xem là “đô thị vàng”, khó mất giá và duy trì giá trị bền vững theo thời gian.

Kết thúc hội thảo, các chuyên gia dự báo mức lợi nhuận khi đầu tư vào bất động sản TP.HCM trong năm tới có thể đạt từ 2% đến 15%. “Hà Nội và TP.HCM thường thay nhau điều chỉnh giá. Hà Nội vừa trải qua giai đoạn tăng mạnh, trong khi TP.HCM gần như đứng yên. Đây là thời điểm các nhà đầu tư cần quan tâm hơn đến đô thị lớn nhất cả nước” – các chuyên gia nhận định.