Cà Mau: Lộ giao dịch bất động sản phải truy thu thuế hơn 3,8 tỷ đồng qua xác minh tài sản cán bộ 24/11/2025 19:07

UBND tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025 gửi Thường trực HĐND tỉnh, trong đó nổi bật là kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Thanh tra tỉnh Cà Mau tổ chức bốc thăm để lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập trong năm 2025. Ảnh: thanhtratinh.camau.gov.vn

Theo số liệu từ UBND tỉnh Cà Mau, Thanh tra tỉnh đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 61 công chức tại 9 đơn vị. Đáng chú ý, quá trình xác minh đã "lôi ra ánh sáng" một số giao dịch bất động sản có sự chênh lệch lớn về số tiền lên tới hơn 3,8 tỷ đồng. Đó là 2 trường hợp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, 1 trường hợp ở Sở Y tế và 1 ở huyện Ngọc Hiển cũ.

Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã đề nghị cơ quan Thuế tính toán tỷ lệ để truy thu thuế trên số tiền chênh lệch này. Đến thời điểm báo cáo, ngành Thuế đã hoàn tất việc truy thu theo quy định pháp luật.

Đây không phải lần đầu Thanh tra tỉnh Cà Mau qua xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn phát hiện các trường hợp cán bộ khai giao dịch bất động sản có chênh lệch dẫn tới bị truy thu thuế. Năm 2023 và năm 2024 lần lượt phát hiện một số cán bộ với số tiền phải truy thu từ 3- hơn 4 tỷ đồng.

Cũng qua đợt xác minh của Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có hàng loạt cán bộ bị "nhắc nhở". Cụ thể, báo cáo cho thấy, công tác kê khai tài sản tại Cà Mau đã đi vào nề nếp với 2.055/2.055 người thuộc diện kiểm soát của Thanh tra tỉnh hoàn thành nghĩa vụ kê khai. Tuy nhiên, chất lượng kê khai vẫn còn vấn đề. Kết quả xác minh 61 trường hợp đã dẫn đến việc 11 người bị kiến nghị rút kinh nghiệm và 6 người phải kiểm điểm rút kinh nghiệm do các sai sót trong bản kê khai.

UBND tỉnh Cà Mau khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ nhằm siết chặt quản lý.