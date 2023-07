Khai báo tài sản không trung thực, Giám đốc Sở Công Thương Cà Mau bị cảnh cáo

(PLO)- Qua kiểm tra về mặt Đảng, phát hiện Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau không kê khai ba thửa đất và một dự án điện năng lượng mặt trời.

Ngày 4-7, trả lời phóng viên PLO về tin đồn Giám đốc Sở Công Thương Cà Mau Nguyễn Văn Đô vừa bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, ông Lê Minh Ý - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau xác nhận là có.

Thông tin thêm, ông Ý cho hay đầu năm 2023 có nhận phản ánh của dân về dấu hiệu vi phạm của ông Nguyễn Văn Đô và Ủy ban Kểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau đã nhanh chóng xác minh.

Khi thấy phản ánh có cơ sở, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm với ông Đô.

Kết quả kết luận, ông Nguyễn Văn Đô đã có các sai phạm như không kê khai theo quy định ba thửa đất ở TP Cà Mau, xã Khánh An - huyện U Minh và xã Lợi An - huyện Trần Văn Thời; không kê khai dự án năng lượng điện mặt trời ở xã Khánh An với trị giá đầu tư khoảng 1,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong dự án năng lượng điện mặt trời còn phát hiện một số sai phạm của ông Đô như hợp đồng lắp đặt hệ thống điện mặt trời thiếu các hoá đơn, điện mặt trời áp mái nhưng thực tế không phải áp mái như quy định.

"Tuy nhiên, các sai phạm của ông Đô không có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn. Các tài sản ông không kê khai theo quy định nhưng ông giải trình được nguồn gốc tài sản, nguồn tiền đầu tư.

Chiếu theo Quy định 69 của Đảng, chúng tôi đã kỷ luật cảnh cáo ông về mặt Đảng. Chi bọ đã đề nghị cơ quan chức năng tiến hành kiểm điểm kỷ luật ông Đô về mặt chính quyền"- ông Ý thông tin thêm.

Quyết định kỷ luật ông Đô đã được triển khai từ 18-4-2023 và đến nay Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau không nhận được khiếu nại gì từ ông Đô.

Cùng ngày, trả lời qua điện thoại với phóng viên PLO, ông Nguyễn Văn Đô cho biết ông không có khiếu nại gì đối với việc kỷ luật trên.

Trần Vũ