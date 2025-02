3 nhóm Zalo chuyên dùng tiếng lóng báo chốt CSGT ở Phú Thọ 15/02/2025 23:42

Ngày 15-2, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã phát hiện và xử lý 3 nhóm Zalo với tổng cộng 2.714 thành viên chuyên báo chốt CSGT trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, nhóm Zalo “ATGT PHÚ THỌ” có 989 thành viên, do Nguyễn Như P (62 tuổi, trú TP Việt Trì, Phú Thọ) và Trần Duy Ái (46 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Phúc) quản trị.



Hai nhóm còn lại là “Lái Xe An Toàn 1” (947 thành viên) và “Lái Xe An Toàn 2” (778 thành viên), do Nguyễn Đình C (47 tuổi) và Tạ Thế L (40 tuổi), cùng trú tại TP Việt Trì, điều hành.

Công an làm việc với một trong ba quản trị nhóm Zalo báo chốt CSGT. Ảnh: CA

Các nhóm này hoạt động kín, sử dụng tiếng lóng như “có nắng”, “có ong”, “bắn chim” để ám chỉ vị trí CSGT đang làm nhiệm vụ, để các thành viên né tránh kiểm tra.

Làm việc với cơ quan chức năng, các quản trị viên thừa nhận hành vi vi phạm.



Căn cứ quy định tại điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, Công an tỉnh Phú Thọ đã xử phạt hành chính 3 cá nhân số tiền 25 triệu đồng, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý những người khác có liên quan.