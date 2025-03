Bộ Công an gửi thư khen Công an TP.HCM vì phá vụ án bắt giữ người trái pháp luật 24/03/2025 17:16

(PLO)- Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhiệt liệt biểu dương thành tích của Công an TP.HCM.

Ngày 24-3, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an TP.HCM về thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, nhanh chóng điều tra làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản do người nước ngoài cầm đầu.

Nội dung thư khen nêu: Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo về việc thời gian qua, Công an TP.HCM đã chủ trì, phối hợp với Công an một số đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nhanh chóng điều tra làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản do người nước ngoài cầm đầu, bắt giữ 7 người, giải cứu an toàn nạn nhân là người Trung Quốc, được quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh, sự mưu trí, sáng tạo, sắc bén về nghiệp vụ và sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an TP.HCM trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Kết quả khám phá vụ án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa Công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

“Thành tích của các đồng chí đã tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an TP.HCM nói riêng và có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”- thư khen nêu.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long cũng nhiệt liệt biểu dương thành tích của Công an TP.HCM.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng các vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố những người liên quan theo quy định pháp luật.

“Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu”- Thứ trưởng Long nói trong thư.