Việt Nam - Singapore củng cố hợp tác an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia 13/03/2025 18:08

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Singapore từ ngày 11 đến 13-3, trong ngày 13-3, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước chủ nhà K. Shanmugam.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng K. Shanmugam đánh giá cao chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời nhấn mạnh, Singapore và Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ về chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân, chia sẻ nhiều chiến lược và lợi ích chung trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng K. Shanmugam. Ảnh CA

Ngài K. Shanmugam bày tỏ tin tưởng, trên cơ sở mối quan hệ gắn bó giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Singapore và Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển sâu sắc hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi Hội đàm, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam - Singapore đang ở vào giai đoạn tốt đẹp nhất với sự tin cậy chính trị sâu sắc, hợp tác kinh tế và đầu tư phong phú và liên tục tăng trưởng, giao lưu nhân dân gắn bó.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Singapore lên Đối tác Chiến lược toàn diện sẽ là một dấu mốc lịch sử để hai Bên tiếp tục tăng cường hợp tác vì lợi ích quốc gia của mỗi nước, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, hợp tác và phát triển.

Tại hội đàm, hai bên đã điểm lại các kết quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua. Theo đó, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thông tin liên quan tội phạm xuyên quốc gia, phối hợp giải quyết tốt những vụ án, vụ việc thông qua kênh Interpol.

Thường xuyên chia sẻ tình hình cùng quan tâm, trong đó có thông tin liên quan phòng, chống khủng bố quốc tế; công tác bảo đảm an ninh cho đoàn ngoại giao và công dân hai nước; thống nhất quan điểm và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác phòng, chống ma túy trong khuôn khổ ASEAN.

Quang cảnh buổi Hội đàm. Ảnh CA

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng K. Shanmugam thống nhất, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, trong đó có thỏa thuận hợp tác về phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore vừa được ký kết; tăng số lượng trao đổi đoàn cấp cao và cấp chuyên viên để mở rộng hợp tác trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại, thỏa thuận hợp tác để chia sẻ quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực cùng quan tâm; nâng cao năng lực ứng phó hiệu quả và kịp thời với những thách thức đang nổi lên; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng nhằm ngăn chặn hiệu quả các hoạt động tấn công, xâm nhập của tin tặc cũng như xử lý tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến.

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng, quản lý Chính phủ điện tử, thành phố thông minh và triển khai hệ thống pháp lý bảo đảm an ninh mạng; tích cực ủng hộ lập trường, quan điểm và các sáng kiến của nhau trong khuôn khổ ASEAN cũng như các cơ chế hợp tác đa phương khác…