Công an truy 'hàng nóng' núp bóng bưu phẩm, thu 9 khẩu súng, 1.400 viên đạn 27/12/2025 16:27

(PLO)- Chỉ trong thời gian ngắn, qua truy xét Công an Lâm Đồng đã thu giữ 9 khẩu súng, hơn 1.400 viên đạn các loại.

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ 12-12 sau khi ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đến nay, đơn vị đã chủ động triển khai biện pháp nghiệp vụ, truy xét, thu giữ 9 khẩu súng, đạn, linh kiện súng và các vũ khí thô sơ khác, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Không đợi tội phạm lộ diện, lực lượng An ninh điều tra đã chủ động xây dựng kế hoạch truy xét, đấu tranh, làm rõ vụ việc, thu giữ nhiều súng quân dụng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình tại các đơn vị chuyển phát bưu phẩm, Phòng An ninh điều tra phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến các đối tượng thường xuyên mua bán hàng hóa nghi là vũ khí quân dụng.

Ngày 13-12, lực lượng An ninh điều tra phối hợp Công an xã Hàm Thạnh tiến hành triệu tập Nguyễn Văn T, thường trú tại thôn Mỹ Thạnh 1, xã Hàm Thạnh để làm việc. Qua đấu tranh, T thừa nhận đã mua đạn chì vào các tháng 3 và tháng 7-2025 nhằm bán lại cho các đối tượng khác để kiếm lời. Mở rộng xác minh, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng quân dụng (loại súng hơi) của Huỳnh Văn H và Trần Văn C cùng thường trú tại thôn Mỹ Thạnh 2, xã Hàm Thạnh.

Ngày 16-12, lực lượng An ninh điều tra tiếp tục xác minh các đối tượng tại các xã Đức Linh, Bắc Ruộng và La Dạ; qua đó thu giữ 1 khẩu súng tự chế tại thôn Nam Chính 3, xã Đức Linh; 1 khẩu súng quân dụng (loại súng hơi) tại thôn Đồng Kho 2, xã Đồng Kho; 1 khẩu súng quân dụng dạng súng hơi và 88 viên đạn tại xã La Dạ.

Tính đến nay, trước và trong cao điểm trán áp tội phạm, lực lượng An ninh điều tra đã xác minh, truy xét, thu giữ tổng cộng 9 khẩu súng trong đó có 8 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng tự chế, 1.425 viên đạn các loại (trong đó có 885 viên đạn chì, 540 viên đạn bi sắt), cùng nhiều linh kiện súng và vũ khí thô sơ khác. Số vũ khí trên tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Phòng An ninh điều tra khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy tận gốc, xử tận ngọn những đối tượng coi thường pháp luật. Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi: Dừng ngay việc mua bán, tàng trữ vũ khí. Những cá nhân đang lầm lỡ cần chủ động giao nộp vũ khí tại cơ quan gần nhất để nhận được sự khoan hồng. Mọi hành vi cố tình bao che hoặc tiếp tục tàng trữ sẽ bị trừng trị nghiêm khắc trước pháp luật.