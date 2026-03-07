Thành ủy TP.HCM: Công khai cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy 07/03/2026 06:30

(PLO)- Thành ủy TP.HCM yêu cầu công khai cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về PCCC và CNCH tại cộng đồng dân cư trên phương tiện thông tin; kiên quyết không nghiệm thu, đưa vào sử dụng các công trình, cơ sở, trang thiết bị không bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn TP.HCM trong tình hình mới.

Áp lực gia tăng lên hạ tầng, nguồn lực, trang thiết bị và công tác PCCC

Chỉ thị đánh giá, những năm qua công tác PCCC và CNCH trên địa bàn đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều giải pháp, mô hình mới về phòng ngừa cháy, nổ, tai nạn, sự cố được triển khai đồng bộ, hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Những vụ cháy tập trung tại khu dân cư, nhà ở riêng lẻ, nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chung cư, khu công nghiệp, chợ truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà hàng, quán karaoke... làm chết nhiều người, thiệt hại nặng nề về tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Một buổi diễn tập công tác PCCC và CNCH của Công an TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Nguyên nhân khách quan là do mật độ dân cư, tốc độ đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng gây áp lực gia tăng lên hạ tầng, nguồn lực, trang thiết bị và công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài ra còn do ý thức chủ quan, lơ là, bất cẩn, không thường xuyên phòng ngừa cháy, nổ, tai nạn, sự cố của một bộ phận đơn vị, người dân; kỹ năng thoát nạn, ứng phó cháy, nổ, tai nạn, sự cố chưa tốt.

Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm sát sao lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, còn tư tưởng “khoán trắng” cho ngành công an.

Quy hoạch hạ tầng, quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn, đầu tư nguồn lực, phương tiện, thiết bị cho công tác PCCC và CNCH chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, an toàn cháy, nổ trong tình hình mới.

Không nghiệm thu các công trình, cơ sở không bảo đảm PCCC

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân phải xác định, coi phòng ngừa cháy, nổ là trách nhiệm của chính mình.

Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH một cách đồng bộ, hiệu quả và có sự hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan, loại trừ quan điểm, tư tưởng “phó mặc”, “khoán trắng” cho lực lượng công an. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, cơ sở phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình.

Đảng ủy UBND TP được giao lãnh đạo UBND TP rà soát, bổ sung, triển khai quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Thành ủy TP cũng yêu cầu khắc phục tình trạng đối phó, hình thức trong việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Rà soát, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tất cả các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.

Đáng chú ý, Thành ủy TP.HCM yêu cầu công khai cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về PCCC và CNCH tại cộng đồng dân cư trên phương tiện thông tin đại chúng.

"Kiên quyết không nghiệm thu, đưa vào sử dụng các công trình, cơ sở, trang thiết bị không bảo đảm an toàn PCCC và CNCH. Bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC và CNCH. Xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức cố tình đưa dự án, công trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC và CNCH gây hậu quả nghiêm trọng" - chỉ thị nêu rõ.

Đám cháy bùng phát dữ dội tại tiệm kinh doanh đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: XUÂN MINH

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn PCCC và CNCH, để xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây hậu quả nghiêm trọng...

Thành ủy TP yêu cầu sớm xây dựng hệ thống dữ liệu và công cụ trí tuệ nhân tạo cảnh báo sớm về các nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động PCCC và CNCH…

Công an TP.HCM cần tập trung khôi phục, mở rộng mạng lưới bố trí lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tại các địa bàn trọng điểm, bảo đảm thời gian từ khi nhận tin báo cháy, tại nạn, sự cố, lực lượng này có thể có mặt sẵn sàng xử lý trong thời gian tối thiểu “5 phút vàng”.

Mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành việc hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới. Tăng cường nguồn ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, xã hội hóa đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho các lực lượng thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…