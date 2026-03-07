Chủ tịch HĐQT Vietcombank ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM 07/03/2026 06:30

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 12 TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Trong chương trình hành động, ông Tùng nhấn mạnh sẽ tích cực góp ý chính sách theo hướng ổn định, minh bạch, khả thi; giảm chi phí tuân thủ; mở rộng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp và người dân, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, quan tâm hoàn thiện cơ chế đặc thù cho TP.HCM, khung pháp lý cho trung tâm tài chính quốc tế, phát triển thị trường vốn; thúc đẩy tài chính xanh, tài chính số..., tạo nền tảng để TP giữ vai trò đầu tàu và từng bước vươn tầm khu vực.