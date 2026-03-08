Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Sẽ là cầu nối huy động nguồn lực phát triển Cần Thơ 08/03/2026 08:19

(PLO)- Trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, ông Lâm Văn Mẫn hứa sẽ tiếp tục kiến nghị các vấn đề cử tri Cần Thơ quan tâm để Quốc hội, Chính phủ xem xét.

Mới đây, những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc đơn vị bầu cử số 6, TP Cần Thơ đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động.

Đơn vị bầu cử số 6 có 5 ứng cử viên, trong đó có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Đơn vị bầu cử số 6, TP Cần Thơ gồm các phường Khánh Hòa, Sóc Trăng, Phú Lợi, Mỹ Xuyên và các xã Lịch Hội Thượng, Liêu Tú, Tài Văn, Trần Đề, Cù Lao Dung, An Thạnh, Long Phú, Tân Thạnh, Đại Ngãi, Trường Khánh.

Ông Lâm Văn Mẫn tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động ứng cử ĐBQH khóa XVI. Ảnh: CTV

Trình bày chương trình hành động, ông Lâm Văn Mẫn cho biết với kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm và 5 năm làm ĐBQH, nếu được cử tri TP Cần Thơ tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, ông sẽ tập trung vào các trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới.

Ông sẽ tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi các đạo luật nhằm thể chế hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và các nghị quyết của Trung ương. Nhất là các dự án luật tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời đời sống người dân.

Khi tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, ông sẽ tiếp tục đề xuất các vấn đề cử tri quan tâm. Trong đó, chú trọng nguồn lực cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, vấn đề việc làm và an sinh xã hội.

Ông cũng cho biết sẽ đề xuất giám sát các vấn đề cấp thiết như chính sách phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và chính sách đối với cán bộ cơ sở. Ông sẽ giám sát thực hiện Nghị quyết 257 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035.

Ông khẳng định sẽ dành thời gian xuống cơ sở lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Ông cùng Đoàn ĐBQH thành phố sẽ mang tiếng nói cử tri đến diễn đàn Quốc hội, Chính phủ và phối hợp giải quyết các kiến nghị xác đáng.

Với trách nhiệm ĐBQH, ông Mẫn cam kết tích cực đóng góp vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, ông sẽ là cầu nối để huy động nguồn lực đầu tư, khai thác tối đa tiềm năng và không gian phát triển mới của thành phố sau sáp nhập.

“Tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình và mong được sự đồng hành của cử tri để thực hiện tốt chương trình hành động trên”, ông Mẫn nói.