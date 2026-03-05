Phó Chủ tịch Quốc hội: Cần Thơ đã cơ bản đủ điều kiện để tiến hành bầu cử 05/03/2026 20:25

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý về việc tổ chức thùng phiếu lưu động với các trường hợp không thể đi bầu cử.

Chiều 5-3, Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP Cần Thơ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc tại Cần Thơ. Ảnh: TP

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá đến thời điểm này các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử của TP đã bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo quy định của Luật Bầu cử, cơ bản đủ điều kiện để tiến hành bầu cử.

Công tác tuyên truyền vận dụng được nhiều hình thức và phương thức rất tốt, trong đó có việc in tài liệu tuyên truyền song ngữ tiếng Hoa, tiếng Kh’mer

Nhấn mạnh thời gian đến bầu cử chỉ còn 10 ngày, từng mục công việc phải tính từng ngày, theo đó ông Trần Quang Phương nói có ba việc cần tập trung làm là tổ chức cho các ứng cử viên vận động bầu cử theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; giải quyết khiếu nại tố cáo về người ứng cử nếu có (báo cáo của Cần Thơ đến nay chưa có trường hợp nào); giải quyết khiếu nại về bổ sung danh sách cử tri.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý đối với cử tri mà đến ngày 14-3 không đi bầu cử được thì phải tổ chức thùng phiếu lưu động.

“Những người già yếu, tai nạn bất thường không đi được thì tổ chức thùng phiếu lưu động để thực hiện quyền công dân. Hôm qua chúng tôi kiểm tra xã Nhơn Ái báo khoảng 700/31.102 cử tri được lập danh sách, xã sẽ chỉ đạo tổ chức thùng phiếu lưu động” – ông Phương nói.

Ông Trần Quang Phương đề nghị TP Cần Thơ lãnh đạo chỉ đạo các bước tiếp theo của quy trình bầu cử, trong đó, tiếp tục hướng dẫn, tập huấn lực lượng phục vụ bầu cử bảo đảm nắm chắc quy trình, tổ chức hoạt động vận động bầu cử đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng vận động không đúng.

Hội đồng Bầu cử TP tăng cường kiểm tra xã, giao cho xã tăng cường kiểm tra các điểm bầu cử, tổ bầu cử, như niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng viên, phiếu bầu, thùng phiếu, nơi tiếp nhân dân…

Tình hình an ninh trật tự TP báo cáo ổn định nhưng Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tập trung triển khai các biện pháp nắm, dự báo, phân tích kỹ tình hình, triển khai các biện pháp đồng bộ để bảo đảm an ninh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; chỉ đạo chặt chẽ việc diễn tập các phương án, kiên quyết không để các sai sót nhỏ nhất.