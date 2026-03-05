Thời sự

Chủ tịch Nguyễn Văn Được ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM ở 3 xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 36.

chu-tich-nguyen-van-duoc-ung-cu.JPG
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM ở 3 xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm. Ảnh: LÊ THOA

Đơn vị bầu cử số 36 gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm.

chu-tich-nguyen-van-duoc-1.jpg
chu-tich-nguyen-van-duoc-2.jpg
LÊ THOA
từ khóa

#HĐND TP.HCM #ứng cử #Chủ tịch Nguyễn Văn Được #Hóc Môn

