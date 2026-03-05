Chủ tịch Nguyễn Văn Được ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM ở 3 xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 36.
Đơn vị bầu cử số 36 gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm.
