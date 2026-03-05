Những cam kết của Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng khi được bầu đại biểu Quốc hội 05/03/2026 17:08

(PLO)- Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cam kết sẽ hành động thiết thực, đúng trách nhiệm của mình với những vấn đề cụ thể nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 5-3, tại phường Long Bình, TP Cần Thơ, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri các phường Long Bình, Long Mỹ và Long Phú, trước thềm cuộc bầu cử.

Đơn vị bầu cử số 3 có năm ứng cử viên, gồm ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP;

Ông Vũ Danh Hiệp, Phó Vụ trưởng Thường trực Vụ Kinh tế và Tài chính (Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội); ông Sơn Chanh Đa, Giảng viên khoa dự bị đại học (trường Sư phạm, Đại học Cần Thơ) và bà Võ Thị Thơ, Giám đốc công ty TNHH Tiến Thơ.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031 đơn vị bầu cử số 3 đến tiếp xúc cử tri các phường Long Bình, Long Mỹ và Long Phú, vận động bầu cử. Ảnh: CHÂU ANH

Thúc đẩy các cơ chế đặc thù, phát huy vai trò trung tâm vùng của Cần Thơ

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trước các cử tri. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cam kết nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Cụ thể, giữ mối liên hệ chặt chẽ thường xuyên với cử tri, thẳng thắn phản ánh tâm tư nguyện chính đáng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan thẩm quyền. Theo dõi đôn đốc, thông tin kịp thời kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và chịu sự giám sát của cử tri.

Ông Thắng cũng cam kết với vai trò Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và môi trường, ông sẽ tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách để phát triển đất nước.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 5-3. Ảnh: CHÂU ANH

Trong đó, ông sẽ tiếp tục tham gia thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái hiện đại bền vững, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống của người nông dân. Quản lý hiệu quả tài nguyên bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là tại các vùng dễ bị tổn thương như tại ĐBSCL.

“Thực hiện tốt chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tôi sẽ tham gia đầy đủ trách nhiệm vào hoạt động lập pháp, giám sát tối cao của Quốc hội. Tích cực tham gia chất vấn giải trình làm rõ vấn đề cử tri quan tâm. Cá nhân tôi sẽ có trách nhiệm cùng với Quốc hội cân nhắc toàn diện các vấn đề quan trọng và quyết định đúng đắn các vấn đề của các nước, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội” - nội dung thứ ba ông Thắng cam kết với cử tri.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng cam kết nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại diện cho tiếng nói của cử tri nhân dân TP Cần Thơ, ông sẽ thường xuyên quan tâm, theo dõi và kiến nghị các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và TP.

Đặc biệt, trên cương vị công tác được tham gia vào triển khai thực hiện các chủ trương chiến lược phát triển đất nước, ông sẽ đặc biệt quan tâm đối với các vấn đề phát triển TP nói riêng và của ĐBSCL nói chung. Trong đó, sẽ quan tâm thúc đẩy các cơ chế chính sách đặc thù để phát huy vai trò trung tâm của vùng của TP Cần Thơ.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội lắng nghe nhận xét chương trình hành động, tâm tư của cử tri. Ảnh: CHÂU ANH

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân

Ông Thắng cam kết thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri ông sẽ kịp thời nắm bắt và ghi nhận tâm tư nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của cử tri. Qua đó, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ dứt điểm, có lộ trình, thời hạn cụ thể, không để kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi chính của nhân dân.

Đối với các xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ nơi ứng cử, ông Thắng khẳng định sẽ hành động thiết thực, đúng trách nhiệm của mình với những vấn đề cụ thể của địa phương. Đơn cử, đối với hạ tầng giao thông đô thị, đặc biệt là phường Long Bình, trung tâm hành chính đô thị quan trọng của thị xã Long Mỹ trước đây.

Khu vực này có hệ thống giao thông thuận lợi với Quốc lộ 61C, đường tỉnh 927 cùng hệ thống giao thông thủy trên sông Cái Lớn và các kênh rạch. Tuy nhiên, hiện một số tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng, cần được nâng cấp. Sau khi sáp nhập, địa bàn trở nên rất lớn nên việc đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ là yêu cầu cấp bách.

“Với trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cùng chính quyền các cấp của TP Cần Thơ rà soát, xem xét ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư, hoàn thiện nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân” - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chia sẻ.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết trên cương vị công tác, ông sẽ đặc biệt quan tâm đối với các vấn đề phát triển TP Cần Thơ nói riêng và của ĐBSCL nói chung. Ảnh: CHÂU ANH

Liên quan đến phát triển công nghiệp và tạo sinh kế, ông Thắng cam kết sẽ cùng địa phương thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trong đó, ưu tiên kêu gọi đầu tư các ngành công nghiệp sạch, thân thiện môi trường, gắn phát triển công nghiệp với đào tạo nghề và chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động nông nghiệp khi đô thị hóa mở rộng.

“Với cương vị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tôi sẽ thúc đẩy chính sách phát triển nông nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ tiêu thụ nông sản ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân. Với phương châm gần dân, vì dân, tôi khẳng định sẽ làm việc với tinh thần cầu thị, lắng nghe, nói đi đôi với làm. Việc giải quyết công việc sẽ đảm bảo tính minh bạch, công khai, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả” - ông Thắng cam kết tại buổi tiếp xúc cử tri.