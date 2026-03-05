TP.HCM: Ứng cử viên ĐBQH cam kết thúc đẩy chính sách vì người dân 05/03/2026 17:36

(PLO)- Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI trình bày chương trình hành động trước cử tri phường Minh Phụng, nhấn mạnh cam kết thúc đẩy chính sách an sinh, nâng cao chất lượng sống người dân TP.HCM.

Ngày 5-3, tại UBND phường Minh Phụng (TP.HCM), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI (đơn vị bầu cử số 8) và ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 22), đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Minh Phụng.

Theo phân bổ của Ủy ban bầu cử, phường Minh Phụng thuộc đơn vị bầu cử số 8 của Quốc hội khóa XVI và HĐND TP.HCM khóa XI, gồm các phường: Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên, đồng thời lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên nếu trúng cử.

Trình bày chương trình hành động, ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM cho biết nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ tập trung ba nhóm nhiệm vụ: Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Theo ông Nhân, cần tiếp tục kiến nghị cải cách thể chế, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát việc thực thi các quy định liên quan đến đầu tư, đất đai, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; giảm cơ chế “xin - cho”, tăng trách nhiệm giải trình để bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách.

Ông cũng nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho TP.HCM theo Nghị quyết 260 của Quốc hội, đồng thời nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý ổn định, lâu dài cho sự phát triển của thành phố.

Đáng chú ý, đối với người lao động, ông Nhân cho biết sẽ tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời thúc đẩy các chính sách về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và đào tạo lại kỹ năng để thích ứng với chuyển đổi số.

Cử tri phường Minh Phụng nêu ý kiến. Ảnh: HẢI NHI

Ông Phạm Trọng Nhân khẳng định nếu trúng cử sẽ duy trì tiếp xúc cử tri thường xuyên, lắng nghe và theo dõi việc giải quyết các kiến nghị của người dân.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đến các nội dung trong chương trình hành động của ứng cử viên, đồng thời phản ánh thêm một số vấn đề thực tiễn.

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Tú cho biết giá nhà ở xã hội hiện vượt quá khả năng chi trả của phần lớn công nhân, trong khi thủ tục vay vốn còn nhiều bước, gây khó khăn cho người lao động có nhu cầu mua nhà.

Từ thực tế này, bà đề nghị các đại biểu sau khi trúng cử kiến nghị giảm lãi suất vay hoặc kéo dài thời hạn vay để công nhân có cơ hội sở hữu nhà ở.

Bà Tú cũng gửi gắm đến ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM tiếp tục đề xuất phát triển mô hình nhà ở xã hội cho thuê giá thấp do Nhà nước hoặc tổ chức Công đoàn quản lý.

Đồng thời, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp xây dựng nhà lưu trú tại khu công nghiệp với mức giá thuê ưu đãi dành cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, các ứng cử viên cam kết tiếp thu, theo dõi giải quyết các kiến nghị; đồng thời kiến nghị hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội cho công nhân, quan tâm đào tạo nghề cho người lao động.