Thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến xung đột Trung Đông 05/03/2026 15:15

(PLO)- Quyết định thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng được đưa ra nhằm chủ động ứng phó với các diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

(PLO)- Quyết định thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng được đưa ra nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông, bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 385 ngày 4-3 về việc thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng Tổ công tác. Tổ phó Thường trực là ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Các thành viên Tổ công tác gồm lãnh đạo nhiều bộ, ngành và doanh nghiệp năng lượng chủ chốt như: ông Đặng Xuân Phong, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ; bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ NN&MT; bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngoài ra, lãnh đạo các tập đoàn năng lượng lớn cũng tham gia Tổ công tác, gồm ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông. Ảnh: VGP

Theo Quyết định, Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa và phối hợp giữa các bộ, ngành để xử lý các vấn đề liên quan đến việc bảo đảm an ninh năng lượng. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình khủng hoảng tại Trung Đông có nhiều diễn biến khó lường.

Tổ công tác sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá và dự báo tình hình, đồng thời kiểm tra việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan. Trên cơ sở đó, tổ kịp thời tổng hợp, đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho sản xuất và tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Tổ công tác có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế và chính sách nhằm ứng phó linh hoạt trước các biến động của thị trường quốc tế. Việc chủ động dự báo được xác định là yếu tố quan trọng để tránh bị động, bất ngờ trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trong trường hợp phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền, Tổ công tác sẽ kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, chỉ đạo. Tổ cũng được giao thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến an ninh năng lượng theo sự phân công của Thủ tướng.

Bộ Công Thương được giao làm cơ quan thường trực của Tổ công tác. Bộ sẽ sử dụng bộ máy hiện có để hỗ trợ hoạt động của Tổ, xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch công tác, chuẩn bị tài liệu và báo cáo.

Đồng thời, Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo chung về hoạt động của Tổ công tác và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng giao.

Theo quyết định, Tổ công tác sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, tức ngày 4-3-2026.