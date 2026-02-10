Kho báu tỉ đô và cuộc đổ bộ của những ông lớn năng lượng toàn cầu 10/02/2026 11:42

(PLO)- Sau dự án điện gió tỉ đô ở La Gàn, thêm một đề xuất để Lâm Đồng trở thành thủ phủ điện gió ngoài khơi số 1 châu Á.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi Cục Thủy sản và Kiểm ngư, có ý kiến về hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để khảo sát của Công ty CI GMF II Coöperatief U.A. (CI GMF II, Hà Lan) một thành viên trong hệ sinh thái tỉ đô đầu tư năng lượng tái tạo toàn cầu của Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP, Đan Mạch).

Những dự án điện gió ngoài khơi được các "ông lớn" thế giới liên tục đăng ký, đề xuất khảo sát.

Khi gió là vàng ròng

Theo rà soát, khoảng 20.000 ha vùng biển ngoài khơi Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) được đề xuất khảo sát, nằm ngoài phạm vi 6 hải lý tính từ mép nước triều thấp trung bình, thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phạm vi này nằm phía ngoài vịnh Phan Thiết, điểm gần nhất cách Mũi Né khoảng 9 hải lý, trải rộng trên vùng biển có điều kiện gió, hải dương học và địa chất đặc biệt thuận lợi.

Từ lâu, biển Bình Thuận đã được ví như vùng rốn năng lượng của Việt Nam nhưng chỉ đến khi các "ông lớn" quốc tế xuất hiện, giá trị thực sự của vùng biển này mới được định lượng rõ ràng. Không phải ngẫu nhiên mà CIP, một trong những nhà phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới, lại kiên trì bám biển suốt 5 năm qua.

Theo đánh giá của chính CIP, dư địa phát triển tại đây được cộng hưởng tích cực nhờ điều kiện tự nhiên được xếp vào hàng kỳ quan năng lượng: Tiềm năng gió tốt nhất Việt Nam, độ ổn định cao nhất khu vực châu Á và đặc biệt là cấu trúc đáy biển lý tưởng cho việc lắp đặt móng tua-bin cố định.

Trụ điện gió ngoài khơi của CIP.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vị trí đề xuất khảo sát được xem là khu vực "vàng" nằm ngoài vùng bảo tồn biển và các quy hoạch thủy sản ven bờ, mở ra cơ hội khai thác dòng năng lượng vô tận mà không xâm phạm đến sinh kế truyền thống.

Với các nhà đầu tư quốc tế, biển Bình Thuận không chỉ là nước, đó là một "mỏ dầu xanh" chưa được khai phá, nơi có thể đặt nền móng cho những dự án tỉ đô, đưa Việt Nam vào bản đồ năng lượng sạch thế giới.

Đại bàng CIP và bước đi chiến lược

Không dừng lại ở những lời hứa hẹn, CIP đang quản lý hơn 32 tỉ USD và 50 GW dự án toàn cầu đã có những động thái pháp lý cụ thể và mạnh mẽ.

Thông qua pháp nhân CI GMF II, tập đoàn này đã chính thức nộp hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để khảo sát cho Dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 2 với công suất tối đa 1.000 MW.

Sự nghiêm túc của nhà đầu tư thể hiện qua tiềm lực tài chính hùng hậu và quy trình kỹ thuật chuẩn quốc tế. CIP cam kết thực hiện 4 hoạt động khảo sát toàn diện trong 36 tháng: Từ đo gió, hải dương học đến địa vật lý và địa kỹ thuật.

Đáng chú ý, công nghệ khảo sát được cam kết xanh tuyệt đối: Không chất nổ, không hóa chất độc hại, sử dụng dung dịch khoan nền nước an toàn theo tiêu chuẩn châu Âu, tương tự cách họ đang vận hành tại Đài Loan, Mỹ và châu Âu.

Tổng quan mô hình kỹ thuật của dự án tỉ đô La Gàn.

Trước đó, CIP cũng chính là chủ đầu tư của siêu dự án tỉ đô La Gàn (3,5 GW) với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 10,5 tỉ USD. Việc tiếp tục đề xuất khảo sát thêm dự án mới cho thấy niềm tin của tập đoàn Đan Mạch này vào môi trường đầu tư và tiềm năng của vùng biển Bình Thuận.

Cú hích từ những cánh quạt tỉ đô

Nhìn từ góc độ kinh tế vĩ mô, sự hiện diện của các dự án như La Gàn hay Nam Trung Bộ 2 không đơn thuần là câu chuyện sản lượng điện.

CIP phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức hội thảo “Cơ hội nghề nghiệp ngành điện gió ngoài khơi”.

Thứ nhất, đây là sự chuyển dịch về chất của dòng vốn FDI. Khi một dự án 10,5 tỉ USD như La Gàn đi vào hoạt động, nó sẽ tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ khổng lồ. Bình Thuận, Lâm Đồng sẽ không chỉ là nơi sản xuất điện, mà sẽ trở thành trung tâm logistics, bảo dưỡng và kỹ thuật cao của ngành điện gió khu vực.

Thứ hai, giải bài toán an ninh năng lượng theo cách bền vững. Với khả năng cung cấp điện cho hơn 7 triệu hộ gia đình mỗi năm, nguồn điện từ ngoài khơi sẽ là "cứu cánh" cho cơn khát điện của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giảm tải áp lực cho nhiệt điện và thủy điện truyền thống.

Cuối cùng là câu chuyện chung sống với đại dương. Các cam kết của CIP về việc khảo sát ngoài vùng 6 hải lý, tránh khu vực nuôi trồng thủy sản và sử dụng công nghệ thân thiện môi trường cho thấy một tư duy kinh tế biển hiện đại. Đó là sự cộng sinh giữa công nghiệp năng lượng và ngư nghiệp truyền thống.

Những dự án điện gió ngoài khơi tỉ đô sẽ giúp mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Lâm Đồng thuận lợi đạt được.

Sự xuất hiện của những siêu dự án tỉ đô từ các tập đoàn hàng đầu thế giới như CIP không chỉ là lời giải cho bài toán năng lượng sạch, mà còn là cú hích mang tính lịch sử cho kinh tế địa phương.

Một khi những cánh quạt khổng lồ ngoài khơi chính thức vận hành, kéo theo dòng vốn FDI bền vững, hệ sinh thái dịch vụ hậu cần cảng biển và chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ phát triển mạnh mẽ, thì mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của Lâm Đồng không còn là khát vọng mà trở thành đích đến trong tầm tay.