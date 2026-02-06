Lâm Đồng: Tiếp tục theo dõi vụ cho thuê 13 căn biệt thự cổ ở Đà Lạt 06/02/2026 12:51

(PLO)- Ngoài hai vụ việc kết thúc theo dõi, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đưa vào diện theo dõi vụ cho thuê 13 căn biệt thự cổ ở Đà Lạt.

Ngày 5-2, Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng (Ban Chỉ đạo), thông báo kết thúc theo dõi, chỉ đạo xử lý hai vụ việc liên quan các công trình, dự án chậm tiến độ và việc quản lý, sử dụng 110 cơ sở nhà đất, quỹ biệt thự, biệt thự cổ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (cũ).

Một khu biệt thự cổ ở Đà Lạt.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tổ chức kiểm tra, rà soát 203 công trình, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (cũ).

Qua kiểm tra, phần lớn dự án đã triển khai, thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng và đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh một phần, cơ bản đảm bảo các mục tiêu chính.

Từ việc rà soát, đánh giá kết quả của nhà đầu tư, phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan, UBND tỉnh đã xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng dự án. Các phương án này đảm bảo nguyên tắc thực hiện đúng pháp luật và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

Việc xử lý góp phần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư, không để phát sinh khiếu nại phức tạp và tránh thất thoát, lãng phí.

Do đó, Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với việc rà soát 203 công trình, dự án nêu trên. Đồng thời, Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi, quản lý các công trình theo thẩm quyền, đảm bảo không để xảy ra thất thoát.

Khu biệt thự trên đường Trần Hưng Đạo.

Đối với việc quản lý, sử dụng 110 cơ sở nhà đất, quỹ biệt thự, UBND tỉnh đã xây dựng phương án xử lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định liên quan.

Ban Chỉ đạo tỉnh cũng thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 95/110 cơ sở nhà đất, quỹ biệt thự trên địa bàn TP Đà Lạt cũ. Cơ quan này giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi, quản lý theo thẩm quyền.

Cùng đó, tỉnh khẩn trương xây dựng phương án quản lý, đưa ra đấu giá, cho thuê các cơ sở nhà đất đủ điều kiện để tăng thu ngân sách, tránh để xuống cấp, lãng phí tài sản Nhà nước.

“Đối với Khu biệt thự 13 căn cho Công ty Cadasa thuê tại đường Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương Đà Lạt; Biệt thự Dinh I, phường Xuân Hương Đà Lạt; Biệt thự số 78C đường Trạng Trình, phường Lâm Viên Đà Lạt, Ban Chỉ đạo tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý theo quy định” - thông báo của Ban Nội chính Tỉnh ủy nêu.