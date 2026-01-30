Lâm Đồng giám sát chặt việc xử lý 15 biệt thự 30/01/2026 15:51

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban chỉ đạo) tỉnh Lâm Đồng vừa chủ trì phiên họp thứ 3.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Ảnh BLĐ.

Kỷ luật 153 đảng viên

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng, năm 2025 cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 153 đảng viên; trong đó khiển trách 83, cảnh cáo 24, cách chức 4, khai trừ ra khỏi Đảng 40 trường hợp. Một người đứng đầu bị xử lý kỷ luật vì để xảy ra tham nhũng; một trường hợp bị miễn nhiệm, bố trí công tác khác. Cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 24 vụ/27 bị can; xét xử 37 vụ án tham nhũng.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt 62% ngay trong giai đoạn điều tra. Qua thanh tra, tỉnh đã yêu cầu nộp ngân sách nhà nước gần 53 tỉ đồng.

Biệt thự Dinh I, đang được tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Ban Chỉ đạo tỉnh tăng cường chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương giao và các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đã chỉ đạo kết thúc, đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 17 vụ án, vụ việc (trước sáp nhập tỉnh kết thúc 11 vụ án, vụ việc; sau sáp nhập tỉnh kết thúc 6 vụ án, vụ việc). Đang tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với 33 vụ án, vụ việc còn lại.

Tỉnh đã rà soát và "gọi tên" 69 dự án đầu tư ngoài ngân sách và 26 dự án đầu tư công đang lâm vào cảnh khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài.

Thanh tra tỉnh đã hoàn thành thanh tra chuyên đề với 10 dự án chậm tiến độ, kiến nghị xử lý tài chính hàng tỉ đồng. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là xử lý dứt điểm để khơi thông nguồn lực, không để lãng phí kéo dài, nhưng kiên quyết không hợp pháp hóa các sai phạm.

"Tầm ngắm" đặc biệt: Dinh 1 và các biệt thự cổ

Một trong những nội dung nóng nhất phiên họp là việc định đoạt số phận các tài sản công nhạy cảm.

Theo đó, thống nhất kết thúc và đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo đối với vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Trường tiểu học và THCS Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ trong năm 2021, 2022.

Rà soát 203 công trình, dự án chậm tiến độ, việc quản lý, sử dụng tài sản công đối với 95/110 cơ sở nhà đất, quỹ biệt thự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũ.

Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý việc quản lý, sử dụng tài sản công đối với 15 biệt thự (gồm khu biệt thự 13 căn tại đường Trần Hưng Đạo, biệt thự Dinh 1, biệt thự số 78C Trạng Trình) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũ.

Biệt thự đường Trần Hưng Đạo đang được tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý việc quản lý, sử dụng tài sản công

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, tỉnh đặt mục tiêu kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 80% vụ án, vụ việc tồn đọng.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu tập trung vào ba mũi nhọn: chống "tham nhũng vặt", xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp; giám sát quyền lực: kiểm soát chặt chẽ người có chức vụ, quyền hạn, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, đầu tư công và dứt điểm án lớn: Đẩy nhanh tiến độ các vụ án thuộc diện Trung ương theo dõi, phục vụ tốt cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ tới.