Trong tháng 1-2026 phải lựa chọn xong đơn vị tư vấn quy hoạch tỉnh Lâm Đồng 27/01/2026 16:44

Ngày 27-1, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo kết luận của ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, sau buổi làm việc nghe các sở, ban, ngành báo cáo tiến độ tham mưu lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch yêu cầu mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế so sánh, đáp ứng yêu cầu phát triển đối với từng địa phương và yêu cầu định hướng của giai đoạn mới,

Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh yêu cầu rõ ràng quy hoạch lần này không được phép chậm, càng không được phép làm hời hợt. Bởi đây là bản thiết kế không gian sống và phát triển cho một tỉnh Lâm Đồng mới nơi đang hội tụ ba vùng đất, ba hệ sinh thái, ba logic phát triển khác nhau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của công tác điều chỉnh Quy hoạch tỉnh; trực tiếp quán xuyến, chịu trách nhiệm đến cùng đối với các phương án đề xuất.

Trong quy hoạch, điều nguy hiểm nhất không phải là thiếu ý tưởng, mà là ý tưởng rời rạc, cục bộ, thiếu tầm nhìn liên vùng. Vì vậy, từng phương án phát triển ngành, từng sản phẩm quy hoạch gửi về Sở Tài chính, cơ quan thường trực phải là kết tinh trí tuệ tập thể, được thông qua ở cấp lãnh đạo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Song song đó, Sở Tài chính được giao khẩn trương lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, xây dựng kế hoạch chi tiết, mốc thời gian rõ ràng, chủ động phối hợp để hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đúng tiến độ, đủ chiều sâu và chuẩn pháp lý. Định kỳ mỗi thứ Năm hằng tuần, tiến độ phải được báo cáo.

Nhìn từ góc độ quy hoạch vùng, Lâm Đồng mới không thể tiếp cận bằng một bản đồ phẳng. Đây là không gian đa tầng, đa trục.

Do đó việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần này, theo kế hoạch, sẽ kế thừa có chọn lọc các nội dung quy hoạch đã được phê duyệt của Lâm Đồng (cũ), Bình Thuận (cũ) và Đắk Nông (cũ) nhưng không phải là phép cộng cơ học. Đó phải là sự tái cấu trúc không gian phát triển, dựa trên phân tích mối quan hệ vùng, hiệu quả đầu tư và tính cấp thiết của bối cảnh mới.

Việc mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương, bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch quốc gia và Quy hoạch vùng, được đặt ra với tinh thần khẩn trương nhưng không đồng nghĩa với làm nhanh cho xong.

Chính vì vậy, kế hoạch yêu cầu xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương và các địa phương liên quan, thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo đúng Luật Quy hoạch là bước đi bắt buộc để quy hoạch Lâm Đồng mới đứng vững về pháp lý, đủ lực về khoa học và có sức sống trong thực tiễn.

Theo kế hoạch, trong tháng 1-2026, Sở Tài chính sẽ hoàn tất lựa chọn đơn vị tư vấn và trước ngày 2-2-2026, các quan điểm và nội dung điều chỉnh chủ đạo phải được đề xuất.