Lâm Đồng: Thu ngân sách 31.500 tỉ đồng và khát vọng trung tâm hành chính mới 15/01/2026 10:23

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi thông báo Kết luận của ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì một cuộc họp gần đây. Ảnh: HỮU TRI

Thu ngân sách vượt dự toán

Năm 2025 khép lại đầy thử thách nhưng cũng thật tự hào trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp với những cơn mưa lũ lịch sử, Lâm Đồng vẫn vững vàng khẳng định vị thế.

Với con số ước đạt 31.500 tỉ đồng, tỉnh Lâm Đồng đã xuất sắc vượt dự toán Trung ương 18% và địa phương 12%. Đây không chỉ là những con số, mà là minh chứng cho nội lực mạnh mẽ và sự điều hành quyết liệt của chính quyền. Du lịch cũng ghi dấu ấn ngoạn mục khi đón gần 21 triệu lượt khách, đạt 115% kế hoạch.

Trong năm 2025, tỉnh thu hút 48 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 19.400 tỉ đồng (trong đó, có 6 dự án FDI, với vốn đầu tư đăng ký trên 1.000 tỉ đồng); hoạt động của các doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 114%.

Tuy nhiên, trong cái nhìn khách quan, vẫn còn đó những nốt trầm cần trăn trở. Tốc độ tăng trưởng đạt 6,42% dù tích cực nhưng vẫn chưa chạm tới ngưỡng kỳ vọng 7,5%. Đặc biệt, "điểm nghẽn" giải ngân vốn đầu tư công mới chỉ dừng lại ở con số 64,5% (thấp hơn mức chung của cả nước là 83,7%); một bài toán khó mà tỉnh đang dốc toàn lực để giải quyết dự kiến đến hết ngày 31-1-2026, tỉ lệ giải ngân của tỉnh Lâm Đồng đạt khoảng 90% kế hoạch vốn.

Trung tâm hành chính mới và Kỷ nguyên vươn mình

Bước sang năm 2026, năm của những vận hội lớn, Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Tâm điểm thu hút sự chú ý chính là nội dung điều chỉnh quy hoạch và bổ sung Trung tâm hành chính - chính trị mới.

Việc quy hoạch lại trung tâm hành chính sẽ là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy hạ tầng số và nâng tầm diện mạo tỉnh trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu toàn tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư.

Dưới góc độ kinh tế và quy hoạch đô thị, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh là bản lộ trình chiến lược cho sự phát triển bền vững của Lâm Đồng.

Cụ thể, trục cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương: Đây là mạch máu giao thông quyết định tính liên kết vùng. Khi dòng vốn đầu tư công được khơi thông vào đây sẽ tạo ra hiệu ứng "vết dầu loang", kéo theo các khu đô thị vệ tinh và logistics phát triển nhanh chóng.

Nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương: Để hiện thực hóa mục tiêu 21 triệu lượt khách và vươn xa hơn, Liên Khương cần trở thành một Hub hàng không thực thụ của Tây Nguyên, kết nối thẳng tới các thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư đặc biệt là 75 dự án đã được cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu 751 với tổng số vốn trên 71.000 tỉ đồng (trong đó tổng số vốn đã đầu tư thực tế khoảng 45.860 tỉ đồng, chiếm gần 63%).

Việc tháo gỡ khó khăn cho 75 dự án ngoài ngân sách này chính là cách nhanh nhất để huy động nguồn lực xã hội. Nếu tỉnh giải quyết dứt điểm các vướng mắc pháp lý, đây sẽ là dòng tiền khổng lồ thúc đẩy GDP địa phương tăng trưởng đột phá.

Những khó khăn của năm cũ chỉ là phép thử để bản lĩnh của chính quyền và nhân dân thêm tôi luyện, sẵn sàng cho một năm 2026: “Vững vàng vươn khơi – Cất cánh vươn xa".